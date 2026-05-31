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IPL 2026 Final: जोश हेजलवुड की शानदार गेंदबाजी, रजत पाटीदार का तगड़ा एफर्ट, शुभमन गिल सस्ते में पवेलियन लौटे

IPL 2026 Final RCB vs GT: आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अच्छी शुरुआत की. आरसीबी के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल का विकेट लिया. रजत पाटीदार ने शानदार कैच लपका.

By: Satyam Sengar | Published: May 31, 2026 8:09:16 PM IST

फाइनल में फ्लॉप रहा गिल का बल्ला.
फाइनल में फ्लॉप रहा गिल का बल्ला.


आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अच्छी शुरुआत मिली. तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड ने गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल का महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस बड़े मुकाबले में शुभमन गिल से टीम को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और 10 रन ही बना सके.

पारी के तीसरे ओवर में जोश हेज़लवुड गेंदबाजी करने आए. ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए मिड-विकेट के ऊपर से चौका जड़ दिया. इस शॉट को देखकर लगा कि वह अपनी बेहतरीन फॉर्म को फाइनल में भी जारी रखने वाले हैं. गुजरात के फैंस में भी उत्साह बढ़ गया था. हालांकि, अगली ही गेंद पर मैच का रुख बदल गया. शुभमन गिल ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बीच में नहीं लगी.

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गिल 10 रन बनाकर आउट हुए

गेंद हवा में ऊंची उठ गई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने मिड-ऑफ पर आसान कैच लपक लिया. इस तरह शुभमन गिल 8 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए. उनकी पारी में दो चौके शामिल रहे. शुभमन गिल का विकेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ. गिल पूरे सीजन में गुजरात टाइटंस के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं. उन्होंने कई मौकों पर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालकर जीत दिलाई थी.

गुजरात कितने रन बना पाएगी?

ऐसे में उनका जल्दी आउट होना गुजरात के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. कप्तान के जल्दी पवेलियन लौटने के बाद गुजरात टाइटंस के मध्यक्रम पर अतिरिक्त दबाव आ गया. दूसरी ओर, जोश हेज़लवुड ने एक बार फिर साबित किया कि वह बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं. उनकी इस सफलता से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मैच में शुरुआती बढ़त हासिल कर ली और टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ गया. अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि गुजरात टाइटंस के बाकी बल्लेबाज स्कोर को कितने रन तक पहुंचा पाते हैं.

Tags: IPL 2026
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