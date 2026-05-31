IPL 2026 Final: जोश हेजलवुड की शानदार गेंदबाजी, रजत पाटीदार का तगड़ा एफर्ट, शुभमन गिल सस्ते में पवेलियन लौटे

गिल 10 रन बनाकर आउट हुए

गेंद हवा में ऊंची उठ गई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने मिड-ऑफ पर आसान कैच लपक लिया. इस तरह शुभमन गिल 8 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए. उनकी पारी में दो चौके शामिल रहे. शुभमन गिल का विकेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ. गिल पूरे सीजन में गुजरात टाइटंस के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं. उन्होंने कई मौकों पर टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालकर जीत दिलाई थी.

गुजरात कितने रन बना पाएगी?

ऐसे में उनका जल्दी आउट होना गुजरात के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. कप्तान के जल्दी पवेलियन लौटने के बाद गुजरात टाइटंस के मध्यक्रम पर अतिरिक्त दबाव आ गया. दूसरी ओर, जोश हेज़लवुड ने एक बार फिर साबित किया कि वह बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं. उनकी इस सफलता से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मैच में शुरुआती बढ़त हासिल कर ली और टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ गया. अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि गुजरात टाइटंस के बाकी बल्लेबाज स्कोर को कितने रन तक पहुंचा पाते हैं.