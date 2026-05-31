IPL 2026 का फाइनल जीतने वाली टीम होगी मालामाल, BCCI कितने पैसे देगा? रनरअप पर भी बरसेंगे करोड़ों

अन्य अवॉर्ड्स में क्या क्या?
आईपीएल में सिर्फ टीमों को ही नहीं, बल्कि शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी नकद पुरस्कार दिए जाते हैं. पूरे सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप प्रदान की जाएगी. इन दोनों पुरस्कार विजेताओं को 10-10 लाख रुपये मिलने की संभावना है. इसके अलावा टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (एमवीपी) अवॉर्ड दिया जाएगा, जिसके साथ 10 लाख रुपये की राशि भी मिलेगी. वहीं उभरते हुए युवा खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का सम्मान और 20 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जा सकता है.