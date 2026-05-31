Home > क्रिकेट > IPL 2026 का फाइनल जीतने वाली टीम होगी मालामाल, BCCI कितने पैसे देगा? रनरअप पर भी बरसेंगे करोड़ों

IPL 2026 का फाइनल जीतने वाली टीम होगी मालामाल, BCCI कितने पैसे देगा? रनरअप पर भी बरसेंगे करोड़ों

IPL 2026 Prize Money: आईपीएल 2026 फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने होगी. आइए जानते हैं फाइनल में विजेता और उपविजेता टीम को मिलने वाली प्राइज मनी के बारे में.

By: Satyam Sengar | Published: May 31, 2026 12:37:38 PM IST

IPL 2026 का फाइनल जीतने वाली टीम होगी मालामाल.
IPL 2026 का फाइनल जीतने वाली टीम होगी मालामाल.


IPL 2026 Prize Money: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है. इस मैच में सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये की प्राइज मनी भी दांव पर लगी होगी. हालांकि, फैंस के मन में यह सवाल बढ़ता जा रहा है कि इस बार विजेता टीम को कितनी रकम मिलेगी और क्या पिछले सीजन की तुलना में कोई बदलाव हुआ है या फिर नहीं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आईपीएल 2026 की विजेता टीम को 20 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिलेगी. वहीं फाइनल हारने वाली उपविजेता टीम को 13 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा प्लेऑफ में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 7 करोड़ रुपये और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को 6.5 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी. इस तरह शीर्ष चार टीमें मिलकर 46 करोड़ रुपये से अधिक की प्राइज मनी हासिल करेंगी.

अन्य अवॉर्ड्स में क्या क्या?

आईपीएल में सिर्फ टीमों को ही नहीं, बल्कि शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी नकद पुरस्कार दिए जाते हैं. पूरे सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप प्रदान की जाएगी. इन दोनों पुरस्कार विजेताओं को 10-10 लाख रुपये मिलने की संभावना है. इसके अलावा टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (एमवीपी) अवॉर्ड दिया जाएगा, जिसके साथ 10 लाख रुपये की राशि भी मिलेगी. वहीं उभरते हुए युवा खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का सम्मान और 20 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जा सकता है.

क्या पिछले साल से बदली है प्राइज मनी?

दिलचस्प बात यह है कि आईपीएल की प्राइज मनी संरचना में पिछले कुछ वर्षों से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. विजेता टीम को मिलने वाली 20 करोड़ रुपये की राशि कई सीजन से स्थिर बनी हुई है. इससे यह स्पष्ट होता है कि लीग आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में है और लगातार दुनिया की सबसे सफल क्रिकेट लीगों में शामिल है. ऐसे में आईपीएल 2026 का फाइनल सिर्फ क्रिकेट का मुकाबला नहीं बल्कि सम्मान, प्रतिष्ठा और करोड़ों रुपये की इनामी राशि जीतने की जंग भी होगा. यही कारण है कि इस महामुकाबले को लेकर फैंस के बीच उत्साह चरम पर है.

You Might Be Interested In
Tags: IPL 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

गर्मी में इस तरीके से बिल्कुल न खाएं पपीता!

May 31, 2026

IPL में किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? देखें...

May 31, 2026

सोने से भी महंगा आम! जानें क्यों इतना कीमती है...

May 31, 2026

Loan की EMI जल्दी निपटाने की 8 धांसू ट्रिक!

May 31, 2026

हर समय नए जैसा चमकेगा किचन सिंक, बसे करें ये...

May 30, 2026
IPL 2026 का फाइनल जीतने वाली टीम होगी मालामाल, BCCI कितने पैसे देगा? रनरअप पर भी बरसेंगे करोड़ों

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2026 का फाइनल जीतने वाली टीम होगी मालामाल, BCCI कितने पैसे देगा? रनरअप पर भी बरसेंगे करोड़ों
IPL 2026 का फाइनल जीतने वाली टीम होगी मालामाल, BCCI कितने पैसे देगा? रनरअप पर भी बरसेंगे करोड़ों
IPL 2026 का फाइनल जीतने वाली टीम होगी मालामाल, BCCI कितने पैसे देगा? रनरअप पर भी बरसेंगे करोड़ों
IPL 2026 का फाइनल जीतने वाली टीम होगी मालामाल, BCCI कितने पैसे देगा? रनरअप पर भी बरसेंगे करोड़ों