IPL 2026 का फाइनल जीतने वाली टीम होगी मालामाल, BCCI कितने पैसे देगा? रनरअप पर भी बरसेंगे करोड़ों

IPL 2026 Prize Money: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का फाइनल मुकाबला इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है. इस मैच में सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये की प्राइज मनी भी दांव पर लगी होगी. हालांकि, फैंस के मन में यह सवाल बढ़ता जा रहा है कि इस बार विजेता टीम को कितनी रकम मिलेगी और क्या पिछले सीजन की तुलना में कोई बदलाव हुआ है या फिर नहीं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आईपीएल 2026 की विजेता टीम को 20 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिलेगी. वहीं फाइनल हारने वाली उपविजेता टीम को 13 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा प्लेऑफ में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 7 करोड़ रुपये और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को 6.5 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी. इस तरह शीर्ष चार टीमें मिलकर 46 करोड़ रुपये से अधिक की प्राइज मनी हासिल करेंगी.

अन्य अवॉर्ड्स में क्या क्या?

आईपीएल में सिर्फ टीमों को ही नहीं, बल्कि शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी नकद पुरस्कार दिए जाते हैं. पूरे सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप प्रदान की जाएगी. इन दोनों पुरस्कार विजेताओं को 10-10 लाख रुपये मिलने की संभावना है. इसके अलावा टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (एमवीपी) अवॉर्ड दिया जाएगा, जिसके साथ 10 लाख रुपये की राशि भी मिलेगी. वहीं उभरते हुए युवा खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का सम्मान और 20 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जा सकता है.

क्या पिछले साल से बदली है प्राइज मनी?

दिलचस्प बात यह है कि आईपीएल की प्राइज मनी संरचना में पिछले कुछ वर्षों से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. विजेता टीम को मिलने वाली 20 करोड़ रुपये की राशि कई सीजन से स्थिर बनी हुई है. इससे यह स्पष्ट होता है कि लीग आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में है और लगातार दुनिया की सबसे सफल क्रिकेट लीगों में शामिल है. ऐसे में आईपीएल 2026 का फाइनल सिर्फ क्रिकेट का मुकाबला नहीं बल्कि सम्मान, प्रतिष्ठा और करोड़ों रुपये की इनामी राशि जीतने की जंग भी होगा. यही कारण है कि इस महामुकाबले को लेकर फैंस के बीच उत्साह चरम पर है.