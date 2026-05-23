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एक बार फिर प्लेऑफ से बाहर हुई CSK, 5 बार की चैंपियन टीम से कहां हो रही है चूक?

चेन्नई सुपरकिंग्स का आईपीएल 2026 में प्लेऑफ में पहुंचने का सपना लगातार दूसरे साल भी टूट गया है. आइये उन कारकों पर विचार करते हैं जो CSK के प्लेऑफ से बाहर होने के पीछे जिम्मेदार हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 23, 2026 5:47:06 PM IST

चेन्नई सुपरकिंग्स
चेन्नई सुपरकिंग्स


चेन्नई सुपरकिंग्स का आईपीएल 2026 में प्लेऑफ में पहुंचने का सपना लगातार दूसरे साल भी टूट गया है. आईपीएल 2026 में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का सफर लीग स्टेज में ही समाप्त हो गया है. 

खिलाड़ियों की चोट, महेंद्र सिंह धोनी की गैरमौजूदगी जैसी कई चीजों ने टीम के अभियान को बीच में ही स्थगित कर दिया. आइये उन कारकों पर विचार करते हैं जो CSK के प्लेऑफ से बाहर होने के पीछे जिम्मेदार हैं. 

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खिलाड़ियों की इंजरी

सीएसके के लिए इस सीजन की सबसे बड़ी समस्या खिलाड़ियों की चोट बन गयी. टीम के कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी बीच टूर्नामेंट में चोटिल होकर बाहर हो गए, जिसका असर सीधे टीम के खेल प्रदर्शन पर पड़ा. तेज गेंदबाज नाथन एलिस, युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे, खलील अहमद, ऑलराउंडर जेमी ओवरटन की चोट ने टीम के अभियान को बीच में ही रोकने में बड़ी भूमिका निभाई.

एमएस धोनी की कमी 

पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की गैरमौजूदगी IPL के इस सीजन में सीएसके को सबसे ज्यादा खली. चोट के कारण धोनी आईपीएल 2026 में एक भी मुकाबला नहीं खेल सके, जिसका असर भी टीम के प्रदर्शन पर साफ़ दिख रहा था. विकेट के पीछे से मैच को कंट्रोल करने और दबाव में खिलाड़ियों को संभालने की उनकी क्षमता हमेशा सीएसके की सबसे बड़ी ताकत रही है, जिसका इस बार अभाव बना हुआ था.

युवा खिलाड़ियों ने किया निराश

आईपीएल 2026 मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपरकिंग्स ने कई युवा खिलाड़ियों पर बड़ा दांव लगाया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके. प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर टीम ने करोड़ों रुपये खर्च किए थे, लेकिन दोनों का प्रदर्शन कुछ ख़ास नहीं था. उर्विल पटेल भी पूरे सीजन में सिर्फ एक अर्धशतक ही लगा सके.

ऋतुराज और ब्रेविस ने तोड़ी उम्मीदें 

कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने अपने फ्लॉप शो से लोगों की उम्मीदें तोड़ीं. इन दोनों से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन दोनों खिलाड़ी पूरे सीजन संघर्ष करते नजर आए. ब्रेविस ने 11 मैचों में सिर्फ 151 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 127 का रहा और वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके. वहीं ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट सिर्फ 123.44 का रहा, जो टी20 क्रिकेट के लिहाज से काफी कम माना जाता है.

अनुभवी गेंदबाजों की कमी

सीएसके की गेंदबाजी इस सीजन में कमजोर कड़ी साबित हुई. खासतौर पर अनुभवी गेंदबाजों की कमी टीम में लगातार महसूस की जा रही थी. खलील अहमद के चोट की वजह से बाहर होने के बाद तेज गेंदबाजी आक्रमण और कमजोर हो गया, जिसने CSK की गेंदबाजी का प्रदर्शन काफी खराब हो गया. गेंदबाज रन रोकने और विकेट निकालने दोनों मोर्चों पर संघर्ष करते दिखाई दिए.

Tags: CSKhome-hero-pos-2IPL 2026M S Dhoni
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