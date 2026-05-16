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CSK Playoffs Race: चेन्नई पर मंडराया बाहर होने का खतरा! पर कप्तान बोले, ‘चिंता की कोई बात ही नहीं…’

Ruturaj Gaikwad: लखनऊ से हार के बाद चेन्नई पर बाहर होने का खतरा, पर कप्तान रुतुराज गायकवाड़ प्लेऑफ के प्रेशर से कोसों दूर दिखे. आखिर क्यों इतने बेफिक्र हैं CSK कप्तान? जानें...

By: Shivani Singh | Published: May 16, 2026 12:57:51 PM IST

CSK Playoffs Race: चेन्नई पर मंडराया बाहर होने का खतरा! पर कप्तान बोले, ‘चिंता की कोई बात ही नहीं…’


Ruturaj Gaikwad: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने खुलकर माना कि लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) के खिलाफ शुक्रवार (15 मई, 2026) को खेले गए आईपीएल मैच में उनके गेंदबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए. इस मुकाबले में चेन्नई को 7 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. हालांकि, गायकवाड़ ने भरोसा जताया कि पांच बार की चैंपियन टीम अपने बचे हुए दो लीग मैचों से पहले अपनी इन कमियों को सुधार लेगी. इस हार के बाद चेन्नई के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल हो गई है. 12 मैचों में 12 अंकों के साथ CSK अब ‘करो या मरो’ की स्थिति में है. प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए उन्हें न सिर्फ अपने बाकी दोनों मैच जीतने होंगे, बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा.

दूसरी ओर, लखनऊ की टीम भले ही प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी थी, लेकिन मिशेल मार्श की तूफानी पारी के दम पर उन्होंने चेन्नई के समीकरण बिगाड़ दिए.

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‘एक हार से घबराने की जरूरत नहीं’

मैच के बाद कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने कहा, ‘आज हमारी गेंदबाजी का दिन खराब था. अब हमारी पहली चुनौती चेन्नई पहुंचना, अपनी कमियों को पहचानना और उन पर काम करना है. इसके बाद हमें बाकी बचे दोनों मैचों के लिए वहां की परिस्थितियों को समझकर खुद को ढालना होगा.’

हालांकि, प्लेऑफ की उम्मीदों को लगे इस झटके के बावजूद चेन्नई के कप्तान बिल्कुल शांत नजर आए. उन्होंने कहा कि स्थिति अभी भी नियंत्रण में है, ‘प्लेऑफ का समीकरण बिल्कुल सीधा है, इसमें कुछ भी उलझा हुआ नहीं है. चिंता की कोई बात नहीं है, बस हमें मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा और उम्मीद है कि हम पासा पलट देंगे.’

बल्लेबाजी से संतुष्ट थे कप्तान

गायकवाड़ का मानना था कि पिच को देखते हुए 190 के आसपास का स्कोर काफी मजबूत था, क्योंकि पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी. लेकिन उन्होंने लखनऊ के बल्लेबाजों की तारीफ की, जिन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में इस लक्ष्य का पीछा किया. उन्होंने कहा, ‘पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी मदद थी और हार्ड लेंथ (सटीक टप्पा) पर शॉट लगाना मुश्किल हो रहा था. हम 160-170 रन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हमने 180 रन बनाए. बल्लेबाजी के लिहाज से हम इससे बेहतर नहीं कर सकते थे.’

गेंदबाजी की रणनीतियों पर बात करते हुए गायकवाड़ ने कहा, ‘लखनऊ ने वाकई कमाल की बल्लेबाजी की और कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले. हम शॉर्ट गेंदें फेंकने की योजना बना रहे थे, लेकिन जोश इंग्लिस ने पिछले मैच में अलग तरह से खेला था और मिशेल मार्श शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छे से खेलते हैं, इसलिए हम हार्ड लेंथ पर हिट करने की कोशिश कर रहे थे. हमसे रणनीति को मैदान पर उतारने में चूक हुई, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने भी असाधारण शॉट्स खेले. कभी-कभी विरोधी टीम आपसे बेहतर क्रिकेट खेलती है और आपको इसे स्वीकार करना होता है.’

Tags: IPL 2026Ruturaj Gaikwad
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