Undervalued but Dangerous: IPL Auction में 50 लाख के अंदर खरीदे गए ये 3 धुरंधर खिलाड़ी खेल सकते हैं करोड़ों की पारी

IPL 2026 की नीलामी में जहाँ करोड़ों की बारिश हुई, वहीं इन 3 खिलाड़ियों ने सबको चौंका दिया. सिर्फ 30 लाख की कीमत वाले ये सितारे कैसे बन सकते हैं इस सीजन के सबसे बड़े मैच-विनर?

By: Shivani Singh | Published: December 18, 2025 11:58:41 AM IST

IPL 2026 की नीलामी में जहाँ करोड़ों की बोलियों ने सुर्खियाँ बटोरीं, वहीं कुछ ऐसी ‘स्मार्ट बाइंग’ भी हुई जिन्होंने जानकारों को हैरान कर दिया. क्या आप जानते हैं कि महज 30-40 लाख में खरीदे गए ये 3 खिलाड़ी बड़े-बड़े सुपरस्टार्स का खेल बिगाड़ सकते हैं? नाम छोटे हैं और दाम भी कम, लेकिन इनका टैलेंट किसी ‘करोड़पति’ खिलाड़ी से कम नहीं है. चलिए नज़र डालते हैं उन ‘छुपे रुस्तम’ सितारों पर जो इस सीज़न में ‘वैल्यू फॉर मनी’ की नई परिभाषा लिखने वाले हैं.

कार्तिक त्यागी (कोलकाता नाइट राइडर्स ने 30 लाख में खरीदा)

एक होनहार युवा भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जो अपनी असली गति और अच्छी यॉर्कर फेंकने की क्षमता के लिए जाना जाता है, त्यागी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वह बॉलिंग अटैक में, खासकर डेथ ओवर्स में, एक ज़बरदस्त एसेट साबित हो सकता है. त्‍यागी ने राजस्‍थान रॉयल्‍स के लिए पहले यादगार प्रदर्शन किया है.

प्रशांत सोलंकी (कोलकाता नाइट राइडर्स ने 30 लाख में खरीदा)

इस भारतीय स्पिनर को उसकी बेस प्राइस पर खरीदा गया और वह अच्छी इकॉनमी रेट के साथ एक क्वालिटी स्पिन ऑप्शन देता है. वह टीम की बॉलिंग यूनिट को मज़बूती देता है और बीच के ओवर्स में रनों की गति को कंट्रोल कर सकता है.

अमन खान (चेन्नई सुपर किंग्स ने 40 लाख में खरीदा)

30 लाख की बेस प्राइस वाले ऑलराउंडर, अमन खान बैटिंग और बॉलिंग दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जिससे वह स्क्वाड बैलेंस के लिए एक उपयोगी यूटिलिटी प्लेयर बन जाते हैं जो निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन बना सकता है या अहम विकेट ले सकता है. 

CSK में शामिल होने से पहले, अमन खान IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं. हालांकि उन्हें उन टीमों के साथ ज़्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कुछ अहम पारियों से अपनी काबिलियत दिखाई. गुजरात टाइटन्स के खिलाफ़ उनकी 51 रनों की जुझारू पारी खास तौर पर यादगार है, जो दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता को दिखाती है. अब तक खेले गए 12 IPL मैचों में उन्होंने 115 रन बनाए हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी उनके आंकड़ों से ज़्यादा उनकी आक्रामक सोच और बड़े शॉट लगाने की क्षमता को महत्व देती हैं.

