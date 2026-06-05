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वर्ल्ड कप में शानदार कैप्टेंसी, फिर भी कप्तानी से धो बैठे हाथ, टीम इंडिया को वो क्रिकेटर्स, जिन्हें BCCI ने बाहर फेंका

Indians captain who removed from captaincy after world cup: क्रिकेट के खेल में ऐसा देखने को मिलता है कि आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद भी कप्तान को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है. सौरव गांगुली और सूर्यकुमार यादव इसके बड़े उदाहरण हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 5, 2026 1:57:29 PM IST

सूर्यकुमार यादव कप्तानी से हटाए जाएंगे.
सूर्यकुमार यादव कप्तानी से हटाए जाएंगे.


क्रिकेट में अक्सर एक बात लोगों को हैरान करती है कि जब कोई कप्तान बड़ी ट्रॉफी जीत लेता है, या ट्रॉफी के करीब आ जाता है. फिर भी उसे कप्तानी से हटा दिया जाता है. यही सवाल फिर से चर्चा में आ गया है, खासकर सूर्यकुमार यादव का नाम इसमें सबसे आगे है. जिन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जिताया. सौरव गांगुली ने भारत को साल 2003 के विश्व कप फाइनल तक पहुंचाया ता लेकिन इसके बावजूद उनकी कप्तानी चली गई थी.
 
सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट का सबसे आक्रामक और मजबूत कप्तानों में से एक माना जाता है. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने विदेशी धरती पर जीतना सीखा और 2003 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची. उस समय पूरी टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था और भारत एक मजबूत टीम के रूप में सामने आया. लेकिन इसके बाद अचानक टीम में बदलाव का दौर शुरू हुआ और गांगुली से साल 2025 कप्तानी छीन ली गई. फैंस के लिए यह फैसला थोड़ा चौंकाने वाला था.
 
अब बात करते हैं सूर्यकुमार यादव की. उन्होंने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और ट्रॉफी अपने नाम की. लेकिन जीत के कुछ समय बाद ही यह चर्चा शुरू हो गई कि उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है. वजह यह बताई गई कि चयनकर्ता आगे के बड़े टूर्नामेंट्स और नई रणनीति को ध्यान में रखते हुए बदलाव करना चाहते हैं. सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन भी विश्व कप 2026 से लेकर अभी तक खराब रहा है.
 

जीत के बाद कप्तानी क्यों बदलती है?

यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है. असल में क्रिकेट सिर्फ एक या दो टूर्नामेंट का खेल नहीं है. टीम मैनेजमेंट हमेशा आने वाले 2–3 साल की योजना बनाता है. इसमें खिलाड़ी की फॉर्म, फिटनेस, उम्र और टीम का संतुलन देखा जाता है. कई बार ड्रेसिंग रूम का माहौल और रणनीति भी बदलाव की वजह बन जाती है. इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कप्तान जीत दिलाने के बाद भी अपनी जगह नहीं बचा पाता.

Tags: SURYAKUMAR YADAV
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