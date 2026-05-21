भारतीय हॉकी प्लेयर का विराट कोहली का खुला चैलेंज, कहा- हमारे साथ फिटनेस टेस्ट करो…

Manpreet Singh Hockey on Virat Kohli: भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी मनप्रीत सिंह ने भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली और पूरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम को एक साथ मिलकर यो-यो फिटनेस टेस्ट और ट्रेनिंग सेशन का चैलेंज दिया है. एक इंटरव्यू में मनप्रीत सिंह ने कहा कि वह विराट कोहली के साथ फिटनेस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहेंगे. उन्होंने सुझाव दिया कि सिर्फ मुकाबला ही नहीं, बल्कि दोनों टीमें भारतीय हॉकी टीम और RCB एक साथ ट्रेनिंग सेशन करें.

उनके अनुसार ऐसा करने से हॉकी को और ज्यादा पहचान मिलेगी और दोनों खेलों के खिलाड़ी एक-दूसरे की फिटनेस और मेहनत को समझ पाएंगे. मनप्रीत ने यह भी कहा कि फिटनेस के मामले में हॉकी खिलाड़ी थोड़ा आगे हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट भी आसान खेल नहीं है. उन्होंने समझाया कि जब गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है, तो उसे खेलना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए क्रिकेट में भी तेज रिफ्लेक्स और अच्छी आंख-हाथ की तालमेल की जरूरत होती है.

कोहली का फिटनेस पर बड़ा बयान

दूसरी ओर, विराट कोहली ने RCB इनोवेशन लैब इंडियन स्पोर्ट्स समिट में फिटनेस पर अपने विचार साझा किए थे. उन्होंने कहा कि फिटनेस को किसी खास चीज की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह हर खिलाड़ी की बुनियादी जरूरत होनी चाहिए. कोहली ने यह भी कहा कि भारत में क्रिकेट को बहुत ज्यादा महत्व मिलता है, लेकिन हॉकी जैसे खेलों की शारीरिक मांग और भी ज्यादा होती है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं.

क्रिकेटर हॉकी खिलाड़ियों की फिटनेस के 15% भी नहीं

उन्होंने साफ कहा कि भारतीय क्रिकेटर शायद हॉकी खिलाड़ियों की फिटनेस के 15% के आसपास भी नहीं हैं. उनके इस बयान की हॉकी जगत में काफी सराहना हुई. खिलाड़ियों ने इसे सम्मान की भावना के रूप में देखा. इस पूरे मामले ने भारत में खेलों की फिटनेस और अलग-अलग खेलों की मेहनत को लेकर एक नई सकारात्मक बहस शुरू कर दी है.