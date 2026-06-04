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32 साल की उम्र, अचानक लिया संन्यास, भारतीय क्रिकेटर का इमोशनल पोस्ट, बोला- रोहित शर्मा ने…

ks bharat retirement: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज केएस भरत ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. 7 टेस्ट मैच खेलने वाले भरत ने भावुक संदेश में अपने परिवार, बीसीसीआई, विराट कोहली, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का धन्यवाद किया.

By: Satyam Sengar | Published: June 4, 2026 8:30:27 PM IST

केएस भरत ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है.
केएस भरत ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है.


भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज केएस भरत ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया. 32 साल के भरत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने अपने परिवार, कोच, साथियों और उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने उनके क्रिकेट सफर में उनका साथ दिया. केएस भरत ने भारत के लिए 7 टेस्ट मैच खेले. वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे थे.

हालांकि उन्हें कई मौके मिले, लेकिन वह टीम में अपनी जगह लंबे समय तक पक्की नहीं कर सके. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेला था. विकेटकीपिंग के मामले में भरत को हमेशा एक भरोसेमंद खिलाड़ी माना गया. उन्होंने 7 टेस्ट मैचों में 18 कैच पकड़े और 1 स्टंपिंग की. लेकिन बल्लेबाजी में वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. उनके नाम 221 रन दर्ज हैं और वह अपने टेस्ट करियर में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके.

परिवार और क्रिकेट संस्थाओं को कहा धन्यवाद

अपने संन्यास संदेश में केएस भरत ने कहा कि भारत के लिए खेलना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है. उन्होंने अपने माता-पिता और बहन का खास तौर पर धन्यवाद किया. भरत ने कहा कि उनके परिवार ने दो दशक से ज्यादा समय तक उनके क्रिकेट के सपने को जिया और हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया. उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), कोचों, मैनेजरों और सपोर्ट स्टाफ का भी आभार जताया. इसके अलावा उन्होंने आंध्र क्रिकेट संघ और विशाखापट्टनम जिला क्रिकेट संघ (वीडीसीए) को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने बचपन से उनका समर्थन किया.

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घरेलू क्रिकेट में शानदार रहा करियर

भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट में भरत ज्यादा लंबे समय तक नहीं खेल पाए, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने 116 फर्स्ट क्लास मैचों में 6102 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक तिहरा शतक भी लगाया और उनका सर्वोच्च स्कोर 308 रन रहा. भरत ने अपने संदेश में विराट कोहली, रोहित शर्मा और पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ का भी विशेष धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि इन दिग्गजों के मार्गदर्शन और भरोसे की वजह से वह भारतीय टेस्ट क्रिकेटर बनने का अपना सपना पूरा कर सके.

Tags: ks bharat
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