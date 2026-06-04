32 साल की उम्र, अचानक लिया संन्यास, भारतीय क्रिकेटर का इमोशनल पोस्ट, बोला- रोहित शर्मा ने…

हालांकि उन्हें कई मौके मिले, लेकिन वह टीम में अपनी जगह लंबे समय तक पक्की नहीं कर सके. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेला था. विकेटकीपिंग के मामले में भरत को हमेशा एक भरोसेमंद खिलाड़ी माना गया. उन्होंने 7 टेस्ट मैचों में 18 कैच पकड़े और 1 स्टंपिंग की. लेकिन बल्लेबाजी में वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. उनके नाम 221 रन दर्ज हैं और वह अपने टेस्ट करियर में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके.
परिवार और क्रिकेट संस्थाओं को कहा धन्यवाद
अपने संन्यास संदेश में केएस भरत ने कहा कि भारत के लिए खेलना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है. उन्होंने अपने माता-पिता और बहन का खास तौर पर धन्यवाद किया. भरत ने कहा कि उनके परिवार ने दो दशक से ज्यादा समय तक उनके क्रिकेट के सपने को जिया और हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया. उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई), कोचों, मैनेजरों और सपोर्ट स्टाफ का भी आभार जताया. इसके अलावा उन्होंने आंध्र क्रिकेट संघ और विशाखापट्टनम जिला क्रिकेट संघ (वीडीसीए) को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने बचपन से उनका समर्थन किया.