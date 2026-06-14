IND W vs PAK: हरमनप्रीत कौर ने जीता टॉस, पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला, देखें प्लेइंग XI

भारत की टीम इस मुकाबले में मजबूत संतुलन के साथ उतरी है. सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा से तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. मध्यक्रम में जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष टीम को मजबूती प्रदान करेंगी. वहीं दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी और श्रेयंका पाटिल ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच का रुख बदल सकती हैं. बल्लेबाजी विभाग में श्री चरणी, क्रांति गौड़ पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी.
इंडिया विमेंस की प्लेइंग XI: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़