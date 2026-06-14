IND W vs PAK: हरमनप्रीत कौर ने जीता टॉस, पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला, देखें प्लेइंग XI

India W vs Pakistan W: महिला टी20 विश्व कप 2026 (Women’s T20 World Cup 2026) में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है. बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. ऐसे में पाकिस्तान की टीम पहले गेंदबाजी करते हुए भारत को बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोकने की कोशिश करेगी, जबकि भारतीय बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन का टार्गेट सेट करना चाहेंगे. महिला टी20 विश्व कप 2026 (Women’s T20 World Cup 2026) में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है. बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहलेबल्लेबाजीकरने का फैसला किया है. ऐसे में पाकिस्तान की टीम पहले गेंदबाजी करते हुए भारत को बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोकने की कोशिश करेगी, जबकि भारतीय बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन का टार्गेट सेट करना चाहेंगे. भारत की टीम इस मुकाबले में मजबूत संतुलन के साथ उतरी है. सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा से तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. मध्यक्रम में जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष टीम को मजबूती प्रदान करेंगी. वहीं दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी और श्रेयंका पाटिल ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच का रुख बदल सकती हैं. बल्लेबाजी विभाग में श्री चरणी, क्रांति गौड़ पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी.

पाकिस्तान विमेंस की प्लेइंग XI: गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा ज़फ़र, सायरा जबीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इकबाल