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IND W vs PAK: हरमनप्रीत कौर ने जीता टॉस, पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला, देखें प्लेइंग XI

IND W vs PAK: महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आइए नजर डालते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर.

By: Satyam Sengar | Published: June 14, 2026 6:46:25 PM IST

भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत.
भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत.


India W vs Pakistan W: महिला टी20 विश्व कप 2026 (Women’s T20 World Cup 2026) में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है. बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. ऐसे में पाकिस्तान की टीम पहले गेंदबाजी करते हुए भारत को बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोकने की कोशिश करेगी, जबकि भारतीय बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन का टार्गेट सेट करना चाहेंगे.

भारत की टीम इस मुकाबले में मजबूत संतुलन के साथ उतरी है. सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा से तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. मध्यक्रम में जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष टीम को मजबूती प्रदान करेंगी. वहीं दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी और श्रेयंका पाटिल ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच का रुख बदल सकती हैं. बल्लेबाजी विभाग में श्री चरणी, क्रांति गौड़ पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी.

पाकिस्तान की टीम की नजरें कप्तान फातिमा सना, गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा ज़फ़र, सायरा जबीनपर होंगी, जो टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर भारतीय गेंदबाज शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर मैच पर पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे. भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले हमेशा रोमांच से भरपूर होते हैं और इस बार भी प्रशंसकों को एक शानदार टक्कर देखने की उम्मीद है. विश्व कप में मजबूत शुरुआत करने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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इंडिया विमेंस की प्लेइंग XI: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़

पाकिस्तान विमेंस की प्लेइंग XI: गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा ज़फ़र, सायरा जबीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इकबाल

Tags: home-hero-pos-10IND W vs PAK W
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