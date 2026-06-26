Women’s T20 World Cup: सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? साउथ अफ्रीका बन सकता है सिरदर्द, ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत

भारतीय महिला टीम ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC Women’s T20 World Cup) में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिया है. हालांकि टीम की जीत उतनी आसान नहीं रही, जितनी दिख रही है. मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने कई आसान कैच छोड़ दिए और बल्लेबाजी में भी कुछ खराब शॉट खेले. लेकिन आखिर में टीम ने दबाव झेलते हुए मैच अपने नाम कर लिया और दो अहम अंक हासिल कर लिए.

अब भारत का आखिरी ग्रुप मैच 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला जाएगा. इस मुकाबले के बाद ही तय होगा कि टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं. फिलहाल दक्षिण अफ्रीका ही ऐसी टीम है जो भारत को पीछे छोड़ सकती है. इसके लिए उसे अपने दोनों बाकी मैच, नीदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ, हर हाल में जीतने होंगे.

दक्षिण अफ्रीका बढ़ा सकता है टेंशन

अगर दक्षिण अफ्रीका अपने दोनों मुकाबले जीत जाता है तो उसके भी 8 अंक हो जाएंगे. ऐसे में अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है तो फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा. इसलिए दक्षिण अफ्रीका सिर्फ जीत नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की कोशिश करेगा ताकि उसका नेट रन रेट बेहतर हो सके.

भारत के पास सुनहरा मौका

भारतीय टीम के लिए सबसे आसान रास्ता ऑस्ट्रेलिया को हराकर सारे समीकरण खत्म कर देना है. अगर भारत जीत जाता है तो उसे किसी दूसरी टीम के नतीजे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. वहीं अगर दक्षिण अफ्रीका अपने किसी एक मैच में हार जाता है, तो भारत का सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा. ऐसे में पूरी नजर अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पर रहेगी, जो इस ग्रुप का सबसे बड़ा मैच माना जा रहा है.