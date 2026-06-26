Home > क्रिकेट > Women’s T20 World Cup: सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? साउथ अफ्रीका बन सकता है सिरदर्द, ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत

Women’s T20 World Cup: सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? साउथ अफ्रीका बन सकता है सिरदर्द, ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत

India Women's Qualification Scenario: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश पर पांच विकेट की जीत के बाद भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल के बेहद करीब पहुंच गई है. हालांकि अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत या बेहतर नेट रन रेट बनाए रखना भारत के लिए बेहद अहम होगा.

By: Satyam Sengar | Published: June 26, 2026 1:00:59 PM IST

सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया?
सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया?


भारतीय महिला टीम ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC Women’s T20 World Cup) में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिया है. हालांकि टीम की जीत उतनी आसान नहीं रही, जितनी दिख रही है. मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने कई आसान कैच छोड़ दिए और बल्लेबाजी में भी कुछ खराब शॉट खेले. लेकिन आखिर में टीम ने दबाव झेलते हुए मैच अपने नाम कर लिया और दो अहम अंक हासिल कर लिए.

अब भारत का आखिरी ग्रुप मैच 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला जाएगा. इस मुकाबले के बाद ही तय होगा कि टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं. फिलहाल दक्षिण अफ्रीका ही ऐसी टीम है जो भारत को पीछे छोड़ सकती है. इसके लिए उसे अपने दोनों बाकी मैच, नीदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ, हर हाल में जीतने होंगे.

You Might Be Interested In

दक्षिण अफ्रीका बढ़ा सकता है टेंशन

अगर दक्षिण अफ्रीका अपने दोनों मुकाबले जीत जाता है तो उसके भी 8 अंक हो जाएंगे. ऐसे में अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है तो फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा. इसलिए दक्षिण अफ्रीका सिर्फ जीत नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की कोशिश करेगा ताकि उसका नेट रन रेट बेहतर हो सके.

भारत के पास सुनहरा मौका

भारतीय टीम के लिए सबसे आसान रास्ता ऑस्ट्रेलिया को हराकर सारे समीकरण खत्म कर देना है. अगर भारत जीत जाता है तो उसे किसी दूसरी टीम के नतीजे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. वहीं अगर दक्षिण अफ्रीका अपने किसी एक मैच में हार जाता है, तो भारत का सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा. ऐसे में पूरी नजर अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पर रहेगी, जो इस ग्रुप का सबसे बड़ा मैच माना जा रहा है.

Tags: home-hero-pos-8Women T20 World cup
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोनाक्षी सिन्हा ने रोमांटिक अंदाज में मनाई एनिवर्सरी

June 25, 2026

सावन के महीने में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

June 25, 2026

T2OI में डेब्यू करने वाले सबसे कम्र के भारतीय खिलाड़ी,...

June 25, 2026

अलका याग्निक को कौन-सी बीमारी है?

June 25, 2026

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 25, 2026

ज्यादा गरम मसाले खाने के नुकसान

June 25, 2026
Women’s T20 World Cup: सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? साउथ अफ्रीका बन सकता है सिरदर्द, ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Women’s T20 World Cup: सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? साउथ अफ्रीका बन सकता है सिरदर्द, ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत
Women’s T20 World Cup: सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? साउथ अफ्रीका बन सकता है सिरदर्द, ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत
Women’s T20 World Cup: सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? साउथ अफ्रीका बन सकता है सिरदर्द, ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत
Women’s T20 World Cup: सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? साउथ अफ्रीका बन सकता है सिरदर्द, ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत