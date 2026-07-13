भारत  ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में 142 साल बाद पहली जीत; इंग्लैंड को 270 रन से हराया

INDW vs ENGW: इंडिया ने इंग्लैंड को 270 रन से हराया. लॉर्ड्स में 142 साल के इतिहास में यह पहला विमेंस टेस्ट मैच था, और इसे जीतकर इंडियन विमेंस टीम ने इतिहास रच दिया. मेज़बान इंग्लैंड को चौथी इनिंग में 457 रन का टारगेट मिला था, लेकिन इंग्लिश टीम 186 रन पर ऑल आउट हो गई.

341 रन पर डिक्लेयर कर दी दूसरी इनिंग

पहली इनिंग में 115 रन की बड़ी लीड लेने के बाद, टीम इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग 341 रन पर डिक्लेयर कर दी. 457 रन के टारगेट का पीछा करते हुए, इंग्लैंड की हार तीसरे दिन ही लगभग पक्की हो गई थी, उसने सिर्फ़ 59 रन पर पाँच विकेट खो दिए थे. एमी जोन्स और सोफी एक्लेस्टोन ने हाफ-सेंचुरी लगाकर इंग्लिश टीम की उम्मीदें ज़िंदा रखीं, लेकिन आखिर में टीम सिर्फ़ 186 रन ही बना सकी.

142 साल बाद ‘ऐतिहासिक’ जीत

असल में, लॉर्ड्स में पहला क्रिकेट मैच 1884 में खेला गया था. ऑस्ट्रेलियाई और इंग्लिश पुरुष टीमों को लॉर्ड्स में आखिरी बार टेस्ट मैच खेले हुए 142 साल हो गए हैं. महिला टीम को लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीते हुए 142 साल हो गए हैं. अच्छी बात यह है कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है.