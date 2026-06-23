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मां ने गहने बेचकर खरीदी थी क्रिकेट किट, अब देश के लिए जीतना चाहती हैं वर्ल्ड कप, भारतीय खिलाड़ी का सपना

भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने अपने संघर्ष और परिवार के बलिदान को याद किया है. छोटे गांव से निकलकर टीम इंडिया तक पहुंची क्रांति अब टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर अपने परिवार का भरोसा जीतना चाहती हैं.

By: Satyam Sengar | Published: June 23, 2026 4:38:42 PM IST

क्रांति गाउद का सपना है विश्व कप जीतने का.
क्रांति गाउद का सपना है विश्व कप जीतने का.


भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी मेहनत के साथ-साथ उनके परिवार का बड़ा हाथ है. मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से आने वाली क्रांति ने बताया कि उनके माता-पिता ने मुश्किल हालात में भी उनका सपना पूरा करने में पूरा साथ दिया. अब वह चाहती हैं कि भारत की वनडे वर्ल्ड कप जीत के बाद टीम टी20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम करे.

क्रांति ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि शुरुआत में घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. क्रिकेट खेलना आसान नहीं था, लेकिन उनके परिवार ने कभी उनका हौसला कम नहीं होने दिया. उन्होंने बताया कि उनकी मां ने उनके लिए क्रिकेट किट खरीदने के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे. यह बात क्रांति के दिल में हमेशा रहती है और यही उन्हें मैदान पर बेहतर करने की प्रेरणा देती है.

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क्रांति का कहना है कि जब परिवार का साथ मिलता है तो दुनिया की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. उनके माता-पिता ने उस समय भी उनका साथ दिया, जब कई लड़कियों को अपने सपनों के लिए बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था. परिवार के भरोसे ने ही उन्हें क्रिकेट को करियर बनाने का हौसला दिया. 22 साल की क्रांति गौड़ ने मई 2025 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया. उन्होंने अब तक 17 वनडे मैचों में 25 विकेट लिए हैं और गेंदबाजी में शानदार नियंत्रण दिखाया है.

छोटे गांव से टीम इंडिया तक का सफर

टी20 क्रिकेट में क्रांति का सफर अभी उतना आसान नहीं रहा है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था और अब तक 13 मैचों में 8 विकेट लिए हैं. लेकिन क्रांति का मानना है कि मेहनत और परिवार का भरोसा उन्हें आगे बढ़ाता रहेगा. अब उनकी नजर टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करने पर है. वह चाहती हैं कि अपने खेल से भारत को जीत दिलाएं और उन सभी त्यागों का सम्मान करें, जो उनके परिवार ने उनके सपने के लिए किए हैं.

Tags: Kranti Goud
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