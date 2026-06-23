मां ने गहने बेचकर खरीदी थी क्रिकेट किट, अब देश के लिए जीतना चाहती हैं वर्ल्ड कप, भारतीय खिलाड़ी का सपना

भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी मेहनत के साथ-साथ उनके परिवार का बड़ा हाथ है. मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से आने वाली क्रांति ने बताया कि उनके माता-पिता ने मुश्किल हालात में भी उनका सपना पूरा करने में पूरा साथ दिया. अब वह चाहती हैं कि भारत की वनडे वर्ल्ड कप जीत के बाद टीम टी20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम करे.

क्रांति ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि शुरुआत में घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. क्रिकेट खेलना आसान नहीं था, लेकिन उनके परिवार ने कभी उनका हौसला कम नहीं होने दिया. उन्होंने बताया कि उनकी मां ने उनके लिए क्रिकेट किट खरीदने के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे. यह बात क्रांति के दिल में हमेशा रहती है और यही उन्हें मैदान पर बेहतर करने की प्रेरणा देती है.

क्रांति का कहना है कि जब परिवार का साथ मिलता है तो दुनिया की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. उनके माता-पिता ने उस समय भी उनका साथ दिया, जब कई लड़कियों को अपने सपनों के लिए बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था. परिवार के भरोसे ने ही उन्हें क्रिकेट को करियर बनाने का हौसला दिया. 22 साल की क्रांति गौड़ ने मई 2025 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया. उन्होंने अब तक 17 वनडे मैचों में 25 विकेट लिए हैं और गेंदबाजी में शानदार नियंत्रण दिखाया है.