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IND W vs AUS W: टीम इंडिया के सामने कड़ी चुनौती, ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने उतरेगी, कब-कहां देख पाएंगे लाइव?

आईसीसी विमेंस टी20 विश्व कप 2026 में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बड़ा मुकाबला खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर की टीम के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है. आइए जानते हैं मैच कब और किस चैनल पर आप देख पाएंगे?

By: Satyam Sengar | Published: June 27, 2026 5:05:17 PM IST

भारत के सामने करो या मरो जैसी स्थिति.
भारत के सामने करो या मरो जैसी स्थिति.


IND W vs AUS W: आईसीसी विमेंस टी20 विश्व कप 2026 में आज भारतीय विमेंस टीम की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम का मुकाबला मजबूत ऑस्ट्रेलिया से है. यह मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. भारत के लिए यह मुकाबला बिल्कुल करो या मरो वाला है. अगर टीम जीत जाती है तो सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बनी रहेगी, लेकिन हारते ही विश्व कप का सफर यहीं खत्म हो जाएगा. भारत यही चाहेगा कि साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच हार जाए.
 
भारत की मुश्किल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराना ही नहीं है. पहले यह भी देखना होगा कि दक्षिण अफ्रीका अपने मुकाबले में बांग्लादेश को हराता है या नहीं. अगर दक्षिण अफ्रीका जीत जाता है तो भारत को हर हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और पूरे टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है.
 

इन खिलाड़ियों से होगी बड़ी उम्मीद

भारतीय टीम की शुरुआत इस बार स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने अच्छी की है, लेकिन बीच के बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक रन नहीं बना पाए हैं. कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स से इस बड़े मुकाबले में अच्छी पारी की उम्मीद रहेगी. इसके अलावा पिछले दो मैचों में टीम ने कई आसान कैच भी छोड़े हैं. ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ऐसी गलती भारी पड़ सकती है.
 

कब, कहां और कैसे देखें मैच?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला रविवार, 28 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा. टॉस शाम 6:30 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकेगा. वहीं, मोबाइल और लैपटॉप पर फैंस जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट के जरिए इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

Tags: IND-W Vs AUS-W
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