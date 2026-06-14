IND vs PAK: वर्ल्ड कप में भारत का जीत से आगाज, पाकिस्तान ने फिर कटाई नाक, दीप्ति शर्मा ने खोला पंजा

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India W vs Pakistan W: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 (Women’s T20 World Cup 2026) में भारतीय महिला टीम ने अपने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान महिला टीम को 64 रन से हरा दिया. ग्रुप-ए के इस मुकाबले में भारत ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में दमदार खेल दिखाया. इस बड़ी जीत के साथ भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत की और पाइंट्स टेबल में महत्वपूर्ण दो अंक हासिल कर लिए.
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए. टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 68 रन बनाए. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए 36 रन जोड़े. इसके अलावा ऋचा घोष ने अंतिम ओवरों में तेज बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों में 34 रन बनाकर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. इस तरह से भारत ने 20 ओवर के खेल में कुल 170 रन बनाए.
दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए
171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने शुरुआत तो ठीक की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी. पाकिस्तान की ओर से मुनीबा अली ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला. वह रन आउट हो गई. मुनीबा के अलावा किसी भी खिलाड़ी का बल्ला नहीं चला. भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाते रहे और नियमित अंतराल पर विकेट हासिल करते रहे. भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 5 विकेट अपने नाम की.
भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन
भारत की गेंदबाजी इकाई ने पूरे मैच में बेहतरीन अनुशासन दिखाया. गेंदबाजों ने पाकिस्तान की बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. बीच के ओवरों में विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की टीम दबाव से बाहर नहीं निकल सकी और 19.5 ओवर में केवल 89 रन पर ऑलआउट हो गई. इस जीत से भारत का नेट रन रेट भी मजबूत हुआ है, जो आगे चलकर काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में शानदार प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया कि भारतीय टीम इस बार खिताब जीतने की मजबूत दावेदार है.