IND Vs SA 2nd T20: कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीता टॉस, दक्षिण अफ्रीका को दिया पहले बल्लेबाजी करने का मौका; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

India vs South Africa 2nd T20 Updates: भारत ने कटक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला T20I जीत लिया है और गुरुवार को न्यू चंडीगढ़ में दूसरे मैच में अपनी बढ़त बढ़ाने की कोशिश करेगा. स्टेडियम की पिच से दोनों टीमों के पावर-हिटर को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है.

सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल पर होगी निगाहें

हालांकि भारत पहले T20I में एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब रहा, लेकिन सभी की निगाहें कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनके डिप्टी शुभमन गिल पर होंगी, जो खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं. खराब फॉर्म के बावजूद, उनके आस-पास के दूसरे खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम को जीत दिलाने में मदद कर रहे हैं. लेकिन अगर भारत अपना खिताब बचाना चाहता है, तो उसे अपने मुख्य खिलाड़ियों से अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत होगी.

बिखर गई थी दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग

जहां तक ​​दक्षिण अफ्रीका की बात है, मंगलवार को दबाव में आने पर उनकी बैटिंग पूरी तरह से बिखर गई. उनके बैटिंग ऑर्डर में भी काफी पावर है, जो किसी भी दिन मैच को विपक्षी टीम से छीन सकती है. हालांकि, उनकी बॉलिंग पहले मैच में थोड़ी कमजोर दिखी, उस पिच पर उन्होंने 15-20 रन ज्यादा दे दिए.

भारत की प्लेइंग 11-

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11-

क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), रीज़ा हेंड्रिक्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडा, मार्को जानसेन, लूथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन

