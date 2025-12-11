IND vs SA 2nd T20I में ये तीन भारतीय रचेंगे इतिहास? कई रिकॉर्ड्स होंगे चकनाचूर!

पहले टी20 मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका को बड़े अंतर से धूल चटाने के बाद, भारतीय क्रिकेट टीम का मनोबल आसमान छू रहा है. विश्व क्रिकेट में सबसे शक्तिशाली टी20 टीमों में गिनी जाने वाली टीम इंडिया, आज (11 दिसंबर, 2025) मोहाली के महाराजा यादविंद्र सिंह PCA स्टेडियम में दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में सीरीज़ में 2-0 की निर्णायक बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी.
लेकिन यह मुकाबला सिर्फ़ जीत-हार का नहीं है! यह मैदान कई व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स के टूटने और बनने का गवाह बनने के लिए तैयार है. भारतीय खेमे के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के पास आज इतिहास रचने का सुनहरा मौका है. विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, पॉवरप्ले के स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह, और धमाकेदार बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी आज के मुकाबले में बड़े कारनामे कर सकते हैं.
अभिषेक शर्मा
अगर अभिषेक शर्मा दूसरे T20 मैच में 99 रन बनाते हैं, तो वह T20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. फिलहाल, T20 फॉर्मेट में एक कैलेंडर वर्ष में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 2016 में 29 पारियों में 1614 रन बनाए थे. अभिषेक ने इस साल अब तक 37 पारियों में 1516 रन बनाए हैं.
हार्दिक पांड्या
यह रिपोर्ट लिखे जाने तक, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ़ तीन खिलाड़ियों ने 100 छक्के लगाने और 100 विकेट लेने का कारनामा किया है. इस लिस्ट में ज़िम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा, अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी और मलेशिया के स्टार क्रिकेटर वीरनदीप सिंह शामिल हैं. अगर भारत के विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आज के मैच में एक और विकेट लेने में कामयाब होते हैं, तो वह भी इस खास लिस्ट में शामिल हो जाएंगे.
अर्शदीप सिंह
अर्शदीप सिंह फिलहाल पावरप्ले ओवरों में भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं. यह रिपोर्ट लिखे जाने तक, उन्होंने और भुवनेश्वर कुमार ने पावरप्ले में 47-47 विकेट लिए हैं. अगर वह आज पावरप्ले में एक और विकेट लेने में कामयाब होते हैं, तो वह भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ देंगे.
