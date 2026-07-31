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India vs Pakistan: एशियन लीजेंड्स लीग में भारत-पाक का महामुकाबला, इंडियन टीम देख पाकिस्तानियों के छूटे पसीने

India vs Pakistan Asian Legends League 2026: इस हाई-वोल्टेज मैच को लेकर फैंस जितने उत्साहित हैं, उतने ही अनिश्चितता के बादल भी मंडरा रहे हैं. इसका सबसे बड़ा कारण मैदान पर दोनों देशों के बीच हाल ही में बढ़ा तनाव है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 31, 2026 8:23:13 PM IST

एशियन लीजेंड्स लीग में पाकिस्तान से आमना-सामना
एशियन लीजेंड्स लीग में पाकिस्तान से आमना-सामना


India vs Pakistan Asian Legends League 2026: जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने होती हैं, तो रोमांच अपने चरम पर होता है. चाहे वह एक्टिव इंटरनेशनल खिलाड़ियों के बीच लेजेंड्स मैच हो या रिटायर हो चुके लेजेंड्स, फैंस का उत्साह कभी कम नहीं होता. अभी, ज़ाम्बिया की राजधानी लुसाका में एशियन लेजेंड्स लीग 2026 हो रही है, जहाँ एशिया की छह सबसे अच्छी टीमें खिताब के लिए मुकाबला कर रही हैं. हालाँकि, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा ध्यान और रोमांच 2 अगस्त को इंडिया रॉयल्स बनाम पाकिस्तान पैंथर्स मैच पर है.

इस हाई-वोल्टेज मैच को लेकर फैंस जितने उत्साहित हैं, उतने ही अनिश्चितता के बादल भी मंडरा रहे हैं. इसका सबसे बड़ा कारण मैदान पर दोनों देशों के बीच हाल ही में बढ़ा तनाव है. 2025 एशिया कप फाइनल के बाद की घटनाएँ फैंस और खिलाड़ियों दोनों की यादों में अभी भी ताज़ा हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एशिया कप फाइनल के बाद खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से मना कर दिया था. इसके बाद, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी के ट्रॉफी सेलिब्रेशन को लेकर हुए विवाद ने आग में घी डालने का काम किया, जिससे दोनों देशों के बीच क्रिकेट रिश्तों में दरार और गहरी हो गई.35 साल के मोहम्मद शमी, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की वाइस-कैप्टनी में खेलेंगे, यह मैच 23 अगस्त को होना है.

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इसके अलावा, हाल ही में हुए वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स (या दूसरे लेजेंड्स टूर्नामेंट) के दौरान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और इरफान पठान जैसे अनुभवी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से नाम वापस ले लिया था. अब सवाल यह है कि क्या इंडिया रॉयल्स के खिलाड़ी 2 अगस्त को मैदान पर उतरेंगे, या इतिहास खुद को दोहराएगा? ऑफिशियल शेड्यूल के मुताबिक, मैच 2 अगस्त को होना है, लेकिन दुनिया भारतीय खिलाड़ियों के एक्शन पर नज़र रखे हुए है.

 भारतीय टीम का शेड्यूल

लोटस स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट की 30 जुलाई को शानदार शुरुआत हुई. पहले मैच में, श्रीलंका लायंस ने अफ़गानिस्तान पठान्स को 15 रन से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की. इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के अलावा, “एशियन स्टार्स” की एक मिली-जुली टीम भी लीग में हिस्सा ले रही है. इंडियन टीम, इंडिया रॉयल्स, 31 जुलाई को बांग्लादेश टाइगर्स के खिलाफ़ अपने कैंपेन की शुरुआत करेगी. इसके तुरंत बाद, वे रविवार, 2 अगस्त को दोपहर 3:00 PM IST पर पाकिस्तान पैंथर्स का सामना करेंगे.

कैप्टनसी और स्टार प्लेयर्स

कागज़ पर, दोनों टीमें अपने समय के लेजेंडरी प्लेयर्स से भरी हुई हैं. इंडिया रॉयल्स की कप्तानी “गब्बर” शिखर धवन कर रहे हैं. टीम में वर्ल्ड-क्लास मैच-विनर्स जैसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन सुरेश रैना, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, पूर्व ऑल-राउंडर यूसुफ पठान, स्टुअर्ट बिन्नी और स्पिन किंग हरभजन सिंह शामिल हैं. फास्ट बॉलिंग और ऑल-अराउंड डिपार्टमेंट का जिम्मा मनप्रीत गोनी, ऋषि धवन, सुदीप त्यागी और पवन नेगी जैसे प्लेयर्स पर होगा.

दूसरी तरफ, पाकिस्तान पैंथर्स की टीम को अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज लीड कर रहे हैं. पाकिस्तानी टीम में आक्रामक ओपनर शरजील खान, शोएब मलिक, कामरान अकमल, उमर अकमल और इमरान नजीर हैं. बॉलिंग की बात करें तो, उनके पास सोहेल तनवीर, वहाब रियाज, मोहम्मद इरफान, यासिर शाह और स्पिन मास्टर सईद अजमल के रूप में बहुत अनुभवी और तेज अटैक है.

दोनों टीमों की पूरी टीम पर एक नजर

इंडिया रॉयल्स:

शिखर धवन (कप्तान), नमन ओझा (विकेटकीपर), अंबाती रायडू, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, दिनेश कार्तिक, स्टुअर्ट बिन्नी, शाहबाज नदीम, हरभजन सिंह, पवन नेगी, मनप्रीत गोनी, ऋषि धवन, सुदीप त्यागी, फैज फजल, शादाब जकाती, अनुरीत सिंह, असद पठान, सरुल कंवर, ईश्वर पांडे, राघव धवन और सुबोथ भाटी. 

पाकिस्तान पैंथर्स:

मोहम्मद हफीज (कप्तान), शरजील खान, उमर अकमल, शोएब मलिक, कामरान अकमल (विकेटकीपर), इमरान नजीर, समी असलम, अब्दुर रहमान, सोहेल तनवीर, वहाब रियाज, सईद अजमल, नावेद-उल-हसन, मोहम्मद इरफान, यासिर शाह, राहत अली, राणा नईम अनवर.

Tags: Asian Legends League 2026india vs pakistanLegends League 2026
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