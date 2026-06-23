IND vs IRE: भारत-आयरलैंड के बीच कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड? किसने ठोके सबसे ज्यादा रन, किसने लिए ज्यादा विकेट

भारतीय क्रिकेट टीम 24 जून से आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज खेलने उतरेगी. इस सीरीज के साथ भारत अपने नए टी20 सेशन की शुरुआत करेगा. सेलेक्टर्स ने 15 खिलाड़ियों की टीम चुनी है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की हो रही है. महज 15 साल की उम्र में टीम इंडिया में जगह बनाना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है. आईपीएल 2026 में उन्होंने 776 रन बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था और इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें राष्ट्रीय टीम में मौका मिला है.

उधर, आयरलैंड की टीम भी नए नेतृत्व के साथ मैदान पर उतरेगी. विकेटकीपर बल्लेबाज लॉर्कन टकर को टी20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है. उन्होंने पॉल स्टर्लिंग की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है. हालांकि सीरीज शुरू होने से पहले आयरलैंड को चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिससे टीम की तैयारियों पर असर पड़ा है. ऐसे में विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ उनका काम और मुश्किल हो सकता है. इस बीच आइए जानते हैं कि दोनों टीम के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा रहा है, किसने ज्यादा विकेट लिए हैं और किसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

भारत का रिकॉर्ड रहा है शानदार

भारत और आयरलैंड के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक आठ मुकाबले खेले गए हैं. इन सभी मैचों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है. दोनों देशों के बीच पिछला मुकाबला 2024 टी20 विश्व कप में खेला गया था, जहां भारत ने आठ विकेट से जीत दर्ज की थी. इस रिकॉर्ड को देखते हुए भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी मजबूत होगा.

आंकड़ों में चमके हैं ये खिलाड़ी

इस मुकाबले के इतिहास में रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने चार मैचों में 201 रन बनाए हैं. आयरलैंड के एंड्रयू बालबर्नी भी इस सूची में प्रमुख नाम हैं और उनके खाते में 161 रन दर्ज हैं. छक्कों के मामले में भी बालबर्नी सबसे आगे हैं. गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन सबसे प्रभावशाली रहा है. उन्होंने चार मैचों में आठ विकेट हासिल किए हैं. ऐसे में आगामी सीरीज में युवा प्रतिभाओं के साथ-साथ अनुभवी खिलाड़ियों पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी.