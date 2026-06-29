IND vs IRE T20I: क्रिकेट का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड! जिसकी वजह से कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे अय्यर;  हर तरफ हो रही विश्व चैंपियन टीम की थू-थू

IND vs IRE T20I: टी20 विश्व कप चैंपियन जब ट्रॉफी उठाने के बाद पहली बार कोई टी20 सीरीज खेलेने के लिए आयरलैंड पहुंची तो ऐसा लगा कि ये मैच सिर्फ एक औपचारिकता भर है भारत की जीत तो तय है. लेकिन बेलफास्ट में नए कप्तान के अगुवाई में भारतीय टीम का जुलूस निकल चुका है. आयरलैंड के जीत की सबसे खास बात ये रही कि जिस गेंदबाज ने भारतीय टीम को उसके बेसिक स्किल पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया वो एक भारतीय पासपोर्ट धारक था. जी हां 2021 में राजस्थान का टोंक छोड़ आयरलैंड गए मूंदड़ा की अगुआई में आयरलैंड के गेंदबाजों ने पूरी दुनिया में बेस्ट मानी जाने वाली भारतीय बल्लेबाजी को चारों खाने चित कर दिया.

पहली बार हारी टीम इंडिया

श्रेयस अय्यर की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग वाली ये टीम आयरलैंड के खिलाफ कोई भी सीरीज हारने वाली पहली टीम बन गई है. लगातार 16 बाइलेटरल सीरीज में अपराजेय रहने वाली भारतीय टीम बेलफास्ट में दो मुकाबले के सीरीज में एक भी अपने नाम नहीं कर पाई. दोनों ही मुकाबले में कप्तान अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. दोनों ही बार भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम टारगेट का पीछा नहीं कर पाई.

राजस्थान के खिलाड़ी ने तोड़ा टीम इंडिया का घमंड

टी-20 विश्व कप में कमाल करने वाले संजू सैमसन दोनों मैचों में पहली ही गेंद पर उन जय मूंदड़ा का शिकार बने. मूंदड़ा ने कुछ साल पहले तक क्रिकेट खेलने का सपना भी नहीं देखा था. बचपन से ही भारत की जर्सी पहनने का ख्वाब देखने वाले टोंक के इस खिलाड़ी ने अपने से कई गुना बेहतर सुविधाओं और अनुभव वाले भारतीय बल्लेबाजों का गुरूर तोड़ डाला.