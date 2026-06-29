IND vs IRE T20I: क्रिकेट का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड! जिसकी वजह से कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे अय्यर;  हर तरफ हो रही विश्व चैंपियन टीम की थू-थू

IND vs IRE T20I: टी20 विश्व कप चैंपियन जब ट्रॉफी उठाने के बाद पहली बार कोई टी20 सीरीज खेलेने के लिए आयरलैंड पहुंची तो ऐसा लगा कि ये मैच सिर्फ एक औपचारिकता भर है भारत की जीत तो तय है. लेकिन बेलफास्ट में नए कप्तान के अगुवाई में भारतीय टीम का जुलूस निकल चुका है. आयरलैंड के जीत की सबसे खास बात ये रही कि जिस गेंदबाज ने भारतीय टीम को उसके बेसिक स्किल पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया वो एक भारतीय पासपोर्ट धारक था. जी हां 2021 में राजस्थान का टोंक छोड़ आयरलैंड गए मूंदड़ा की अगुआई में आयरलैंड के गेंदबाजों ने पूरी दुनिया में बेस्ट मानी जाने वाली भारतीय बल्लेबाजी को चारों खाने चित कर दिया.
पहली बार हारी टीम इंडिया
श्रेयस अय्यर की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग वाली ये टीम आयरलैंड के खिलाफ कोई भी सीरीज हारने वाली पहली टीम बन गई है. लगातार 16 बाइलेटरल सीरीज में अपराजेय रहने वाली भारतीय टीम बेलफास्ट में दो मुकाबले के सीरीज में एक भी अपने नाम नहीं कर पाई. दोनों ही मुकाबले में कप्तान अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. दोनों ही बार भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम टारगेट का पीछा नहीं कर पाई.
राजस्थान के खिलाड़ी ने तोड़ा टीम इंडिया का घमंड
टी-20 विश्व कप में कमाल करने वाले संजू सैमसन दोनों मैचों में पहली ही गेंद पर उन जय मूंदड़ा का शिकार बने. मूंदड़ा ने कुछ साल पहले तक क्रिकेट खेलने का सपना भी नहीं देखा था. बचपन से ही भारत की जर्सी पहनने का ख्वाब देखने वाले टोंक के इस खिलाड़ी ने अपने से कई गुना बेहतर सुविधाओं और अनुभव वाले भारतीय बल्लेबाजों का गुरूर तोड़ डाला.
मुकाबले में क्या हुआ?
पहले बल्लेबाजी कर रही आयरलैंड की टीम का 48 रन पर तीन विकेट गिर तुका था. लेकिन हैरी टेक्टर और बेन कैलित्ज ने मिलकर टीम को 113 तक पहुंचा दिया. आयरलैंड ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए. डेब्यू कर रहे प्रिंस यादव ने अपने पहले इंटरनेशनल मुकाबले में 3 विकेट लिए. सबसे ज्यादा निराश भारत के ओपनर्स ने किया संजू और अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. इशान किशन सिर्फ 12 रन का ही योगदान दे सकें. वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर भी कुछ खास नहीं कर पाएं और 10 रन बनाकर आउट हो गए. वाइस कैप्टन तिलक वर्मा ने 46 गेंदों में में 55 रन की बेहद धीमी पारी खेली. वहीं हर्षित राणा ने 10 गेंदों पर 21 रन बनाकर भारत की लाज बचाई. वहीं पदार्पण कर रहे सूर्यांश भी कुछ खास नहीं कर पाएं.
जिस डेब्यू का इंतजार हर कोई कर रहा था वो नहीं हुआ. वैभव सूर्यवंशी को सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी डेब्यू का मौका नहीं मिला. आयरलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो जय मूंदड़ा और मैथ्यू होलार्ड ने 3-3 विकेट अपने नाम किए.
तो चलिए उन 10 शर्मनाक रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं जो सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम ने दर्ज कराए हैं.
- इसी सीरीज को हारने से पहले भारत आखिरी बार लगातार दो टी20 मैच अगस्त 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हारी थी.
- इस सीरीज में कप्तान के तौर पर डेब्यू करने वाले श्रेयस के नाम भी एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है, वह ऋषभ पंत के बाद दूसरे कप्तान बन गए हैं जो कप्तान के तौर पर लगातार अपने पहले दो मैच हार गए हैं.
- आयरलैंड की टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप-10 में भी नहीं है, फिर भी आयरलैंड ने लगातार 2 टी20 विश्वकप जीतने वाली भारतीय टीम को 2-0 से हराया. भारत आईसीसी टी-20 रैंकिग में पहले नंबर पर है, वहीं बल्लेबाजों की बात करें तो भारत के दो बल्लेबाज टी20 रैंकिंग में पहले और दूसरे पायदान पर है. आयरलैंड के बल्लेबाजों की बात करें तो बैटर टॉप 50 में भी नहीं है.
- वाइस कैप्टन तिलक वर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में 46 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा. ये किसी भारतीय बैटर द्वारा लगाया गया छठा सबसे धीमा अर्धशतक है.
- अभिषेक शर्मा 2026 में 9वीं बार 0 पर आउट हुए. वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार टी20 में शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप राशिद खान और शादाब खान के साथ से पहले पायदान पर पहुंच गए हैं.
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सात साल बाद कोई टीम टी20I सीरीज में इंडिया को वाइटवॉश कर पाई है. पिछली बार इंडिया कम से कम दो मैचों की सीरीज में 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइटवॉश हुआ था. टी20I क्रिकेट में यह चौथा ऐसा क्लीन स्वीप है.
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इस दशक में इंडिया की यह तीसरी टी20I सीरीज हार है. श्रेयस की कप्तानी से पहले, 2023 में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में और 2021 में शिखर धवन की लीडरशिप में ऐसा हुआ था.
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श्रेयस अय्यर 2026 में टी20I सीरीज में कम से कम एक भी मैच न जीतने वाले तीसरे इंडियन कैप्टन बन जाएंगे. उनसे पहले एम एस धोनी (2009 और 2015) और विराट कोहली (2019) के नाम यह शर्मनाक रिकॉर्ड था.
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श्रेयस की लीडरशिप में, इंडिया की लगातार 16 टी20I सीरीज जीतने का सिलसिला खत्म हुआ. यह किसी भी फुल मेंबर टीम की लगातार सबसे ज़्यादा सीरीज जीत है. पाकिस्तान 11 सीरीज़ के साथ दूसरे नंबर पर है.