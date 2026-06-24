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IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू तय! क्या प्रिंस यादव, सूर्यांश शेडगे को मिलेगा मौका? श्रेयस अय्यर करेंगे फैसला

भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज 26 जून से शुरू होगी. इस सीरीज में श्रेयस अय्यर पहली बार भारतीय टी20 टीम की कप्तानी करेंगे. युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, तेज गेंदबाज प्रिंस यादव और ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका मिल सकता है.

By: Satyam Sengar | Published: June 24, 2026 2:36:45 PM IST

पहले टी20 में किसका होगा डेब्यू?
पहले टी20 में किसका होगा डेब्यू?


भारतीय मेंस क्रिकेट टीम इस हफ्ते आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज खेलने उतरेगी. सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को बेलफास्ट में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच भी इसी मैदान पर 28 जून को होगा. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर करेंगे. यह श्रेयस अय्यर की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान पहली सीरीज होगी.

आयरलैंड की टीम की कप्तानी लॉर्कन टकर करेंगे. वहीं भारतीय टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. इस सीरीज में तीन खिलाड़ी ऐसे हैं, जो पहली बार भारत की टी20 टीम के लिए मैदान पर उतर सकते हैं. इनमें वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे का नाम शामिल है.

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वैभव सूर्यवंशी बना सकते हैं इतिहास

सिर्फ 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भारत की टी20 टीम में शामिल किया गया है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कम उम्र में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है. अगर वैभव को आयरलैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है तो वह भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे. वैभव सूर्यवंशी महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. हालांकि टीम मैनेजमेंट के सामने यह फैसला होगा कि ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को बरकरार रखा जाए या वैभव को मौका दिया जाए.

प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे पर भी नजरें

तेज गेंदबाज प्रिंस यादव भी भारत के लिए टी20 डेब्यू करने की कतार में हैं. उन्होंने आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था. प्रिंस ने लीग चरण के सभी 14 मुकाबले खेले और 16 विकेट हासिल किए. वहीं मुंबई के ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को भी टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने भारत ए के लिए श्रीलंका में हुई ट्राई सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया था. सूर्यांश को चोटिल नितीश कुमार रेड्डी की जगह टीम में शामिल किया गया है.

Tags: India vs IrelandVaibhav Sooryavanshi
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