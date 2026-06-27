Home > क्रिकेट > IND vs IRE 2nd T20: सीरीज बराबर करने उतरेगी टीम इंडिया, कहां, कब, कितने बजे से देख पाएंगे Live? जानें डिटेल्स

IND vs IRE 2nd T20: सीरीज बराबर करने उतरेगी टीम इंडिया, कहां, कब, कितने बजे से देख पाएंगे Live? जानें डिटेल्स

India vs Ireland 2nd T20I: आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में मिली चौंकाने वाली हार के बाद अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया की नजरें सीरीज बराबर करने पर होंगी. दूसरा और आखिरी टी20 मुकाबला 28 जून को बेलफास्ट में खेला जाएगा.

By: Satyam Sengar | Published: June 27, 2026 1:54:55 PM IST

भारत और आयरलैंड को बीच कब खेला जाएगा दूसरा टी20?
भारत और आयरलैंड को बीच कब खेला जाएगा दूसरा टी20?


India vs Ireland 2nd T20: टी20 विश्व कप जीतने के बाद अपना पहला टी20 मुकाबला खेलने उतरी टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेल रही भारतीय टीम 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 148 रन पर सिमट गई. इसके साथ ही आयरलैंड ने भारत के खिलाफ अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया. अब दोनों टीमों के बीच दूसरा और आखिरी टी20 मुकाबला रविवार, 28 जून को बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर खेला जाएगा. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर करना चाहेगी.

यह मुकाबला श्रेयस अय्यर के लिए भी काफी अहम होगा. करीब 963 दिनों बाद टी20 टीम में वापसी करने वाले अय्यर पहली बार इस फॉर्मेट में भारत की कप्तानी कर रहे हैं. पहले मैच में मिली हार के बाद उनकी टीम पर दबाव बढ़ गया है. इसके बाद भारतीय टीम को इंग्लैंड दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज भी खेलनी है. ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज कर टीम आत्मविश्वास के साथ इंग्लैंड रवाना होना चाहेगी. बल्लेबाजों से इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

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पहले मैच में बल्लेबाजी बनी हार की सबसे बड़ी वजह

पहले टी20 में भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही. टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले संजू सैमसन सिर्फ चार गेंद खेलकर आउट हो गए और डेब्यू कर रहे जय मूंद्रा का पहला अंतरराष्ट्रीय शिकार बने. इसके बाद ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर भी पावरप्ले के दौरान सस्ते में पवेलियन लौट गए. शुरुआती झटकों से भारतीय टीम उबर नहीं सकी और पूरी पारी बिखर गई. यही वजह रही कि मजबूत बल्लेबाजी क्रम होने के बावजूद टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी.

कब, कहां और कैसे देखें दूसरा टी20 मुकाबला

भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला रविवार, 28 जून को खेला जाएगा. यह मैच बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे शुरू होगा. आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के मुकाबलों से टकराव से बचने के लिए मैच के समय में बदलाव किया गया है. भारत में इस मुकाबले का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकेगी. सीरीज बचाने के लिए भारतीय टीम पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेगी.

Tags: India vs Ireland
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