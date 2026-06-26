IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी का नहीं होगा डेब्यू? आयरलैंड में खड़ी हुई मुश्किल, मैच से पहले टेंशन में मैनेजमेंट

India vs Ireland 1st T20I Weather Update: भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बेलफास्ट में खेला जाएगा. इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण युवा बल्लेबाज भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बेलफास्ट में खेला जाएगा. इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हो सकते हैं. माना जा रहा है कि उन्हें इस मुकाबले में भारत की ओर से पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका मिल सकता है. घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी करने के बाद अब फैंस उन्हें टीम इंडिया की जर्सी में देखने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन उनके डेब्यू पर पानी भी फिर सकता है.

मैच से पहले मौसम ने सबकी चिंता बढ़ा दी है. मौसम विभाग के मुताबिक बेलफास्ट में पूरे दिन बादल छाए रह सकते हैं और बीच-बीच में बारिश भी हो सकती है. अगर बारिश ज्यादा हुई तो मैच रुक-रुक कर हो सकता है या फिर ओवर भी कम किए जा सकते हैं. ऐसे में खिलाड़ियों के साथ-साथ फैंस की नजर भी मौसम पर रहेगी. हालांकि, मैच शुरू होने में अभी भी कुछ घंटे बचे हुए हैं. ऐसे में मौसद सुधर भी सकता है या फिर ज्यादा भी खराब हो सकता है.

वैभव के डेब्यू का इंतजार

भारतीय टीम इस दौरे पर नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरी है. टीम मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को मौका देकर भविष्य की मजबूत टीम तैयार करना चाहता है. वैभव सूर्यवंशी ने हाल के महीनों में अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है. अगर उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है तो यह उनके क्रिकेट करियर की बड़ी शुरुआत होगी.

बारिश बिगाड़ सकती है मजा