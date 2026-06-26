Home > क्रिकेट > IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका, गंभीर-अय्यर ने सैमसन-अभिषेक पर जताया भरोसा, देखें प्लेइंग XI

IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका, गंभीर-अय्यर ने सैमसन-अभिषेक पर जताया भरोसा, देखें प्लेइंग XI

India vs Ireland Playing XI: भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग XI में शामिल नहीं किया गया है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: June 26, 2026 5:46:39 PM IST

वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका.
वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका.


India vs Ireland: भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हो गया है. इस मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. नए कप्तान के तौर पर यह उनका पहला टी20 मुकाबला है, इसलिए सभी की नजरें उनकी कप्तानी और टीम के प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं. वहीं, मैच शुरू होने से पहले जिस सवाल पर सबसे ज्यादा चर्चा थी, उसका जवाब भी मिल गया. युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 मुकाबले की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है.

आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. माना जा रहा था कि उन्हें आयरलैंड दौरे पर पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका मिल सकता है. हालांकि टीम मैनेजमेंट ने पहले मुकाबले में अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताया. ऐसे में वैभव को अपने डेब्यू के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा.

You Might Be Interested In

अय्यर ने चुनी गेंदबाजी

श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा,” “हमने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यह हमारे लिए नई पिच है और हम पहली बार बेलफास्ट में खेल रहे हैं. यहां की परिस्थितियों, मौसम और विकेट को देखते हुए हमें लगा कि पहले गेंदबाजी करना सही रहेगा. मैंने सभी खिलाड़ियों से यही कहा है कि वे अपना स्वाभाविक खेल खेलें और पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरें. हमें हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन करना है और शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाना है. सबसे जरूरी बात यह है कि हम यहां की परिस्थितियों के अनुसार जितनी जल्दी हो सके खुद को ढाल लें.

वैभव नहीं खेलेंगे पहला मैच

हम फिलहाल एक-एक मैच पर ध्यान दे रहे हैं. खिलाड़ियों से हमेशा यही कहता हूं कि चीजों को बेवजह मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है. सरल तरीके से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो. वैभव सूर्यवंशी के खेलने के सवाल पर श्रेयस अय्यर ने कहा, “दुर्भाग्य से इस मैच में उन्हें मौका नहीं मिला है. सही समय आने पर उन्हें भी अपना मौका जरूर मिलेगा. फिलहाल हम तीन विशेषज्ञ तेज गेंदबाज और एक ऑलराउंडर के साथ मैदान में उतर रहे हैं.”

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा
 
आयरलैंड की प्लेइंग XI: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जय मूंद्रा, मैथ्यू होलार्ड

Tags: home-hero-pos-1India vs Ireland
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

1 गिलास लौंग के पानी से मिलेंगे कमाल के फायदे!

June 26, 2026

अर्जून कपूर और मलाइका अरोड़ा की लव स्टोरी

June 26, 2026

क्या शहनाज गिल ने गुपचुप रचा ली शादी?

June 26, 2026

ज्यादा तेल-मसाले खाने से क्या होता है?

June 26, 2026

कौन से फल खाने से लीवर हेल्दी रहता है?

June 26, 2026

सोनाक्षी सिन्हा ने रोमांटिक अंदाज में मनाई एनिवर्सरी

June 25, 2026
IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका, गंभीर-अय्यर ने सैमसन-अभिषेक पर जताया भरोसा, देखें प्लेइंग XI

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका, गंभीर-अय्यर ने सैमसन-अभिषेक पर जताया भरोसा, देखें प्लेइंग XI
IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका, गंभीर-अय्यर ने सैमसन-अभिषेक पर जताया भरोसा, देखें प्लेइंग XI
IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका, गंभीर-अय्यर ने सैमसन-अभिषेक पर जताया भरोसा, देखें प्लेइंग XI
IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका, गंभीर-अय्यर ने सैमसन-अभिषेक पर जताया भरोसा, देखें प्लेइंग XI