IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका, गंभीर-अय्यर ने सैमसन-अभिषेक पर जताया भरोसा, देखें प्लेइंग XI

अय्यर ने चुनी गेंदबाजी

श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा,” “हमने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यह हमारे लिए नई पिच है और हम पहली बार बेलफास्ट में खेल रहे हैं. यहां की परिस्थितियों, मौसम और विकेट को देखते हुए हमें लगा कि पहले गेंदबाजी करना सही रहेगा. मैंने सभी खिलाड़ियों से यही कहा है कि वे अपना स्वाभाविक खेल खेलें और पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरें. हमें हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन करना है और शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाना है. सबसे जरूरी बात यह है कि हम यहां की परिस्थितियों के अनुसार जितनी जल्दी हो सके खुद को ढाल लें.

वैभव नहीं खेलेंगे पहला मैच

हम फिलहाल एक-एक मैच पर ध्यान दे रहे हैं. खिलाड़ियों से हमेशा यही कहता हूं कि चीजों को बेवजह मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है. सरल तरीके से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो. वैभव सूर्यवंशी के खेलने के सवाल पर श्रेयस अय्यर ने कहा, “दुर्भाग्य से इस मैच में उन्हें मौका नहीं मिला है. सही समय आने पर उन्हें भी अपना मौका जरूर मिलेगा. फिलहाल हम तीन विशेषज्ञ तेज गेंदबाज और एक ऑलराउंडर के साथ मैदान में उतर रहे हैं.”

दोनों टीमों की प्लेइंग XI