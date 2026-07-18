IND vs ENG: तीसरे ODI में बारिश बनेगी विलेन? जानिए लॉर्ड्स का मौसम और पिच रिपोर्ट

IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड तीन मैचों की ODI सीरीज़ खेल रहे हैं. अब तक दो मैच खेले जा चुके हैं. पहला मैच भारत ने जीता, जबकि दूसरा इंग्लैंड ने जीता. सीरीज़ अभी 1-1 से बराबर है. सीरीज़ का तीसरा मैच 19 जुलाई को लंदन में खेला जाएगा. इस मैच के दौरान मौसम कैसा रहेगा? आइए जानते हैं.

कैसा रहेगा लॉर्ड्स का मौसम?

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा मैच 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा. मौसम की बात करें तो 19 जुलाई को बारिश की 10 परसेंट संभावना है. ह्यूमिडिटी 44 परसेंट रहेगी, और हवा की स्पीड 14 km/h रहेगी. कुछ देर के लिए हल्की धूप निकलेगी.

तीसरे मैच को किया गया रीशेड्यूल

तीसरे मैच को रीशेड्यूल किया गया है. भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा मैच 2:30 PM IST पर शुरू होने वाला है. पहले, दूसरा मैच 5:30 PM बजे शुरू हुआ था, जबकि पहला मैच 3:30 PM बजे शुरू हुआ था.

कहां देखें मुकाबला?

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है. मैच JioStar ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

भारत की संभावित प्लेइंग-11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग-11

बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रुक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद.