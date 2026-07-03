IND vs ENG 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशी का होगा डेब्यू! संजू सैमसन होंगे बाहर, ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI

India vs England 2nd T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया. चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 189 रन का मजबूत स्कोर बनाया था. हालांकि बारिश के कारण इंग्लैंड की पारी शुरू ही नहीं हो सकी. वैभव सूर्यवंशी को पहले ही टी20 मैच में मौका नहीं मिला था, क्या वैभव को दूसरे टी20 में डेब्यू का मौका मिलेगा? आइए जानते हैं.
भारतीय बल्लेबाजी में कुछ खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि कुछ बड़े नाम पूरी तरह फ्लॉप रहे. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 24 गेंदों में 59 रन की तूफानी पारी खेली. उन्होंने छह चौके और चार छक्के लगाए. कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी जिम्मेदारी निभाते हुए 47 गेंदों में 68 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने आखिर में नाबाद 42 रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया.
दूसरी ओर संजू सैमसन का खराब फॉर्म जारी रहा. वह एक बार फिर सस्ते में आउट हो गए. पिछले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 6 रन निकले हैं. वहीं वापसी कर रहे ईशान किशन बिना खाता खोले रन आउट हो गए. उपकप्तान तिलक वर्मा भी 13 रन ही बना सके. तेज गेंदबाज हर्षित राणा को अक्षर पटेल से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजने का फैसला भी सफल नहीं रहा. हर्षित शून्य पर आउट हुए, जबकि अक्षर सिर्फ 3 रन बनाकर रन आउट हो गए.
क्या दूसरे टी20 में बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन?
शनिवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में बदलाव की संभावना काफी कम मानी जा रही है. पहले मैच में गेंदबाजों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए टीम मैनेजमेंट उसी संयोजन के साथ उतर सकता है. हालांकि संजू सैमसन पर जरूर दबाव बढ़ गया है और उन्हें इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलनी होगी.