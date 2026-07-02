Ind vs Eng T20: पहले मुकाबले में किसकी हुई जीत? दहाड़ा अभिषेक शर्मा का बल्ला; स्ट्राइक रेट देख वैभव भी दंग

Ind vs Eng T20: कल बुधवार 1 जून को भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20I मुकाबलों का पहला मुकाबला खेला गया.भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए थे. इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की लीड लेने के लिए 20 ओवर में 190 रन बनाने थें लेकिन बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया और इसका कोई भी परिणाम नहीं निकल सका.

कप्तान अय्यर ने किया बल्लेबाजी का फैसला

मुकाबले में भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. संजु सैमसन एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. वह 7 गेंदो में 1 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं ईशान किशन बिना खाता खोले रन आउट हो गए.

श्रेयस और अभिषेक की अर्धशतकीय पारी

वहीं अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदो में 59 रन की पारी खेली. उन्होने अपने पारी में 6 चौकें और 4 छक्कें लगाए. वहीं कप्तान श्रेय्यस अय्यर ने 47 गेंदो में 68 रन की पारी खेली. वहीं शिवम दुबे ने नाबाद 42 रन की पारी खेली. वहीं तिलक वर्मा 13 रन बनाकर आउट हो गए.

भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11

इंग्लैंड (प्लेइंग XI): फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद, ल्यूक वुड.

भारत (प्लेइंग XI): संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.