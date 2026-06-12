India vs Afghanistan: पहले वनडे पर बारिश का साया, धर्मशाला में रद्द होगा मैच? क्या कह रही रिपोर्ट्स

India vs Afghanistan 1st ODI Weather Update: भारतीय टीम अब अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में अपनी चुनौती शुरू करने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला 13 जून (शनिवार) को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैदान अक्टूबर 2023 के बाद पहली बार किसी वनडे मैच की मेजबानी करेगा. भारत दुनिया की सबसे मजबूत वनडे टीमों में से एक माना जाता है, लेकिन हाल के समय में टीम को इस प्रारूप में लगातार अच्छे प्रदर्शन की जरूरत महसूस हुई है.

भारत अपनी पिछली तीन द्विपक्षीय वनडे सीरीज में से दो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार चुका है. ऐसे में यह सीरीज टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाने का अच्छा मौका साबित हो सकती है. भारतीय टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा. युवा खिलाड़ी प्रिंस यादव और हर्ष दुबे जैसे नाम टीम में नई ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा लेकर आए हैं. वहीं बल्लेबाजी क्रम काफी हद तक स्थिर नजर आता है, हालांकि विराट कोहली की अनुपस्थिति में नंबर तीन की जगह को लेकर चर्चा बनी हुई है.

क्या बारिश बिगाड़ेगी मैच का मजा?

धर्मशाला में मैच के दिन मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि ह्यूमिडिटी 51 प्रतिशत के आसपास हो सकती है. दिन के दौरान रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है. बारिश की संभावना करीब 70 प्रतिशत से अधिक जताई गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच बारिश की संभावना सबसे ज्यादा है. हालांकि इसके बाद मौसम में सुधार आने की उम्मीद है. यदि बारिश ज्यादा नहीं हुई तो मैच का नतीजा निकलने की पूरी संभावना रहेगी.

अफगानिस्तान को हल्के में नहीं ले सकता भारत

अफगानिस्तान पिछले कुछ वर्षों में वनडे क्रिकेट की मजबूत टीमों में शामिल हो चुका है. उनकी आखिरी द्विपक्षीय वनडे सीरीज हार दो साल पहले श्रीलंका के खिलाफ आई थी. इसके बाद टीम ने आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए कई सीरीज अपने नाम की हैं. ऐसे में भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला आसान नहीं रहने वाला.