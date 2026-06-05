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IND vs AFG: भारत अगर अफगानिस्तान को हरा दे, फिर भी WTC टेबल में नहीं होगा फायदा, समझिए कैसे

India vs Afghanistan: भारत-अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज में अगर टीम इंडिया जीतती है तो क्या उन्हें कुछ फायदा होगा या नहीं? फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम टेबल में नंबर 1 पर है.

By: Satyam Sengar | Published: June 5, 2026 4:37:01 PM IST

भारत को नहीं होगा WTC टेबल में फायदा.
भारत को नहीं होगा WTC टेबल में फायदा.


भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 6 जून से हो रही है. हालांकि, इस सीरीज में सिर्फ एक ही मैच खेला जाएगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026 की ताज़ा रैंकिंग में बड़ा अंतर देखने को मिला है. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले स्थान पर बनी हुई है, जबकि भारत क्रिकेट टीम इस समय छठे स्थान पर संघर्ष कर रही है. आइए जानते हैं कि भारत-अफगानिस्तान सीरीज में अगर टीम इंडिया जीतती है तो उन्हें कुछ फायदा होगा या नहीं.
अगर टीम इंडिया अफगानिस्तान को इकलौते टेस्ट मैच में हरा देती है तो टीम इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल पर कोई असर नहीं पड़ेगा. क्यों ये सीरीज WTC के तहत नहीं हो रही है ये सिर्फ एक बाइलैटरल सीरीज है. इसलिए इस सीरीज में हार या जीत टीम इंडिया की पोजिशन तय नहीं करेगी और भारत 6 नंबर पर ही रहेगा. हालांकि, पिछले 5 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम ने 3 जीत और 2 हार दर्ज की हैं. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जीत में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद लगातार हार ने कमजोरियों को उजागर कर दिया. 

पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम

ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 8 मैचों में 7 जीत और सिर्फ 1 हार के साथ 87.50 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. उनकी लगातार जीत ने उन्हें टॉप पर मजबूत बनाए रखा है. दूसरी तरफ, भारतीय टीम ने 9 मैचों में 4 जीत, 4 हार और 1 ड्रॉ के साथ 48.15 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. भारत से ऊपर न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमें हैं, जो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं. वहीं इंग्लैंड और पाकिस्तान इस समय नीचे के पायदान पर संघर्ष कर रहे हैं. भारत के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती आने वाली सीरीज हैं.

भारत के लिए हो सकता है मुश्किल

टीम को न सिर्फ मैच जीतने होंगे, बल्कि लगातार अच्छा प्रदर्शन भी करना होगा ताकि वह टॉप-4 में जगह बना सके. अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ युवा खिलाड़ियों का सही इस्तेमाल भी जरूरी होगा. बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को विदेशी परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा. अगर भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है, तो आने वाले मैच बेहद अहम होंगे.

Tags: india vs afghanistan
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