भारत-अफगानिस्तान के बीच कुल कितने टेस्ट खेले गए हैं? किसका दबदबा रहा है, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

इसके बाद जून 2018 में उसने अपना पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ बेंगलुरु में खेला. यह अफगानिस्तान क्रिकेट के इतिहास का बेहद खास पल था क्योंकि टीम पहली बार क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में उतर रही थी. हालांकि भारत जैसी मजबूत टीम के सामने अफगानिस्तान को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. भारतीय खिलाड़ियों के अनुभव और शानदार प्रदर्शन के कारण मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में रहा. इसके बाद भी दोनों टीमों के बीच जितने टेस्ट मैच खेले गए, उनमें भारत का दबदबा साफ दिखाई दिया.
भारत का रहा है पूरा दबदबा
अब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेला गया है. जो साल 2018 में हुआ था. इसमें भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. भारत ने हर मुकाबले में जीत हासिल की है. बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, भारतीय खिलाड़ियों ने हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन किया है. यही वजह है कि टेस्ट क्रिकेट में भारत का पलड़ा पूरी तरह भारी माना जाता है.