भारत-अफगानिस्तान के बीच कुल कितने टेस्ट खेले गए हैं? किसका दबदबा रहा है, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

भारत और अफगानिस्तान (India vs Afghanistan) के बीच क्रिकेट मुकाबले हमेशा फैंस की दिलचस्पी बढ़ाते हैं. टेस्ट सीरीज की शुरुआत 6 जून से हो रही है. हालांकि दोनों टीमों के बीच वनडे और टी20 मैच ज्यादा खेले गए हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनकी भिड़ंत बहुत कम हुई है. फिर भी जब भी ये दोनों टीमें आमने-सामने आई हैं, मुकाबला मजेदार रहा है. अफगानिस्तान को साल 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से टेस्ट खेलने का दर्जा मिला था.

इसके बाद जून 2018 में उसने अपना पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ बेंगलुरु में खेला. यह अफगानिस्तान क्रिकेट के इतिहास का बेहद खास पल था क्योंकि टीम पहली बार क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में उतर रही थी. हालांकि भारत जैसी मजबूत टीम के सामने अफगानिस्तान को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. भारतीय खिलाड़ियों के अनुभव और शानदार प्रदर्शन के कारण मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में रहा. इसके बाद भी दोनों टीमों के बीच जितने टेस्ट मैच खेले गए, उनमें भारत का दबदबा साफ दिखाई दिया.

भारत का रहा है पूरा दबदबा

अब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेला गया है. जो साल 2018 में हुआ था. इसमें भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. भारत ने हर मुकाबले में जीत हासिल की है. बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, भारतीय खिलाड़ियों ने हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन किया है. यही वजह है कि टेस्ट क्रिकेट में भारत का पलड़ा पूरी तरह भारी माना जाता है.

लगातार बेहतर हो रहा है अफगानिस्तान

भले ही अफगानिस्तान अभी तक भारत के खिलाफ टेस्ट जीत नहीं पाया है, लेकिन टीम लगातार प्रगति कर रही है. राशिद खान, रहमत शाह और हश्मतुल्लाह शाहिदी जैसे खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है. पिछले कुछ वर्षों में टीम का प्रदर्शन काफी सुधरा है और वह बड़े देशों को चुनौती देने लगी है. आने वाले समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मुकाबले और भी रोमांचक हो सकते हैं. फिलहाल आंकड़े बताते हैं कि इस प्रतिद्वंद्विता में भारत का दबदबा कायम है, लेकिन अफगानिस्तान भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में कड़ी टक्कर दे सकता है.