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IND vs AFG टेस्ट मैच कितने बजे शुरू होगा, कहां देख पाएंगे Live? टिकट कैसे खरीद पाएंगे, जानें सबकुछ

India vs Afghanistan Test Timing, Live Streaming: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2026 में एकमात्र टेस्ट मैच मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह इस नए स्टेडियम का पहला टेस्ट मैच होगा. मुकाबला 6 जून से शुरू होगा. आइए जानते हैं मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स.

By: Satyam Sengar | Published: June 5, 2026 4:06:13 PM IST

भारत अफगानिस्तान के बीच पहला टेस्ट 6 जून को खेला जाएगा.
भारत अफगानिस्तान के बीच पहला टेस्ट 6 जून को खेला जाएगा.


India vs Afghanistan Series: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2026 में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा. यह मैच 6 जून 2026 से शुरू होगा और न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह इस नए स्टेडियम में खेला जाने वाला पहला टेस्ट मैच भी होगा. यह मुकाबला अफगानिस्तान के भारत दौरे का हिस्सा है, जिसमें टेस्ट के बाद वनडे सीरीज भी खेली जाएगी. आइए जानते हैं मैच से जुड़ी और भी ़डिटेल्स.
यह टेस्ट मैच 6 जून से 10 जून तक हर दिन सुबह 9:30 बजे (भारतीय समय) शुरू होगा. भारतीय टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण देखने को मिल सकता है. वहीं अफगानिस्तान की टीम अपनी मजबूत स्पिन गेंदबाजी पर भरोसा करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है. साथ ही टीम मैनेजमेंट कुछ सीनियर खिलाड़ियों का वर्कलोड भी मैनेज कर सकता है.
मुल्लांपुर स्टेडियम भारत का एक नया इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है, जिसकी दर्शक क्षमता करीब 38,000 है. यहां की पिच बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए संतुलित मानी जा रही है. सुबह के समय तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है. टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (District App) और स्टेडियम काउंटर के जरिए जारी किए जाएंगे. चूंकि यह इस मैदान का पहला टेस्ट है, इसलिए टिकटों की भारी मांग रहने की उम्मीद है. हालांकि, सबसे सस्ती टिकट 250 रुपए की है.

लाइव स्ट्रीमिंग किस चैनल पर होगा?

भारत में यह मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव दिखाया जाएगा. वहीं ऑनलाइन देखने के लिए फैंस जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर जा सकते हैं. इस मैच को देखने के लिए आपको पैसे नहीं देने होंगे. बता दें कि भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी तो वहीं, अफगानिस्तान की कप्तानी हसमतउल्लाह शहीदी संभालेंगे. 

दोनों टीमों का स्क्वॉड

भारत का स्क्वॉड- शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल (WK)

अफ़गानिस्तान का स्क्वॉड- हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज़, रहमानुल्लाह ज़दरान, अफ़सर ज़ज़ई (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (WK), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, शराफ़ुदीन अशरफ़, नांग्याल खारोताई, क़ैस अहमद, बिलाल सामी, ज़िया शरीफ़ी, सलीम सफ़ी

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Tags: india vs afghanistan
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