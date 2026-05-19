IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ कब से खेली जाएगी सीरीज? कितने बजे शुरू होंगे मैच, नोट कर लें वनडे, टेस्ट का पूरा शेड्यूल

भारतीय टीम को परखना चाहेगी अफगानिस्तान
BCCI के अनुसार यह सीरीज टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण तैयारी का अवसर होगी, खासकर आगामी इंटरनेशनल टूर्नामेंटों और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए. वहीं अफगानिस्तान टीम भी इस दौरे के जरिए भारतीय टीम को परखना चाहेगी और अपने प्रदर्शन को मजबूत करना चाहेगी. भारत के अलग-अलग शहरों में मैचों का आयोजन क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ा आकर्षण होगा. कुल मिलाकर, अफगानिस्तान का यह भारत दौरा 2026 क्रिकेट फैंस के प्रदर्शन से भरपूर रहने की उम्मीद है.
वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, नीतिश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर और हर्ष दुबे