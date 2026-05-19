IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ कब से खेली जाएगी सीरीज? कितने बजे शुरू होंगे मैच, नोट कर लें वनडे, टेस्ट का पूरा शेड्यूल

India vs Afghanistan schedule 2026: भारतीय टीम की वनडे, टेस्ट टीम का ऐलान हो गया है जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए उतरेगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के भारत दौरे 2026 का आधिकारिक शेड्यूल पहले ही कर दिया है. यह दौरा जून 2026 में खेला जाएगा, जिसमें एकमात्र टेस्ट मैच और तीन मैचों की वनडे सीरीज शामिल होगी. यह सीरीज भारतीय घरेलू इंटरनेशनल सत्र का अहम हिस्सा मानी जा रही है और दोनों टीमों के बीच प्रतिद्वंदता को और रोचक बनाने वाली है.

इस दौरे की शुरुआत एक टेस्ट मैच से होगी, जो 6 जून से 10 जून 2026 तक न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच टेस्ट क्रिकेट में रोमांच बढ़ाएगा. भारत और अफगानिस्तान की टीमें इससे पहले केवल एक बार टेस्ट मैच में आमने-सामने आई हैं, जहां भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी. टेस्ट के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. पहला वनडे 14 जून को धर्मशाला में, दूसरा 17 जून को लखनऊ में और तीसरा और आखिरी वनडे 20 जून 2026 को चेन्नई में आयोजित किया जाएगा. सभी वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होंगे.

भारतीय टीम को परखना चाहेगी अफगानिस्तान

BCCI के अनुसार यह सीरीज टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण तैयारी का अवसर होगी, खासकर आगामी इंटरनेशनल टूर्नामेंटों और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए. वहीं अफगानिस्तान टीम भी इस दौरे के जरिए भारतीय टीम को परखना चाहेगी और अपने प्रदर्शन को मजबूत करना चाहेगी. भारत के अलग-अलग शहरों में मैचों का आयोजन क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ा आकर्षण होगा. कुल मिलाकर, अफगानिस्तान का यह भारत दौरा 2026 क्रिकेट फैंस के प्रदर्शन से भरपूर रहने की उम्मीद है.