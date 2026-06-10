IND VS AFG: 8 खिलाड़ी बाहर, 4 प्लेयर्स की एंट्री, वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया में कई बदलाव, किस किस को मौका?

कई बड़े नाम टीम से बाहर
इसके अलावा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़ और स्पिनर हर्ष दुबे को पहली बार भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया है. तीनों खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट और अन्य टूर्नामेंटों में अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है. अफगानिस्तान सीरीज के लिए सिर्फ विराट और हार्दिक ही नहीं, बल्कि ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, आयुष बदोनी, ध्रुव जुरेल और हर्षित राणा समेत 8 खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा नहीं हैं.
कौन कौन हैं टीम का हिस्सा?
हालांकि टीम में अभी भी कई अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ी टीम की मजबूती बने रहेंगे. यह सीरीज भारत के लिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों की शुरुआत मानी जा रही है. ऐसे में युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा.