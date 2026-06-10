Home > क्रिकेट > IND VS AFG: 8 खिलाड़ी बाहर, 4 प्लेयर्स की एंट्री, वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया में कई बदलाव, किस किस को मौका?

IND VS AFG: 8 खिलाड़ी बाहर, 4 प्लेयर्स की एंट्री, वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया में कई बदलाव, किस किस को मौका?

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. विराट कोहली और हार्दिक पंड्या चोट के कारण बाहर हो गए हैं, जबकि ईशान किशन की वापसी हुई है. वहीं प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे को पहली बार वनडे टीम में मौका मिला है.

By: Satyam Sengar | Published: June 10, 2026 4:05:35 PM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का अपडेटेड स्क्वॉड.
अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का अपडेटेड स्क्वॉड.


मुल्लांपुर में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराने के बाद अब भारतीय टीम की नजर तीन मैचों की वनडे सीरीज पर है. भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 13 जून को धर्मशाला में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमें 17 जून को लखनऊ और 20 जून को चेन्नई में आमने-सामने होंगी. यह 2026-27 सीजन में भारत की पहली वनडे सीरीज होगी. टीम की कप्तानी शुभमन गिल करेंगे, जबकि हाल ही में टी20 टीम के कप्तान बने श्रेयस अय्यर उपकप्तान की भूमिका में नजर आएंगे.
हालांकि सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. विराट कोहली को आईपीएल 2026 के फाइनल में चोट लगी थी, जबकि हार्दिक पंड्या भी फिटनेस समस्या से जूझ रहे हैं. ऐसे में चयनकर्ताओं को टीम में कई बदलाव करने पड़े हैं. इस सीरीज के लिए सबसे बड़ी खबर ईशान किशन की वापसी है. झारखंड के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज को दो साल से अधिक समय बाद भारत की वनडे टीम में जगह मिली है. ईशान ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था और अब उनसे वनडे में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

कई बड़े नाम टीम से बाहर

इसके अलावा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़ और स्पिनर हर्ष दुबे को पहली बार भारतीय वनडे टीम में शामिल किया गया है. तीनों खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट और अन्य टूर्नामेंटों में अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है. अफगानिस्तान सीरीज के लिए सिर्फ विराट और हार्दिक ही नहीं, बल्कि ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, आयुष बदोनी, ध्रुव जुरेल और हर्षित राणा समेत 8 खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा नहीं हैं.

कौन कौन हैं टीम का हिस्सा?

हालांकि टीम में अभी भी कई अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ी टीम की मजबूती बने रहेंगे. यह सीरीज भारत के लिए 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों की शुरुआत मानी जा रही है. ऐसे में युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा.

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Tags: india vs afghanistan
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