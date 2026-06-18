IND vs AFG: क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, कब-कहां खेला जाएगा तीसरा वनडे, कैसी होगी प्लेइंग XI?

कई प्लेयर्स ने दिखाई प्रतिभा

अफगानिस्तान की टीम भले ही सीरीज हार चुकी हो, लेकिन उसके खिलाड़ियों ने कई मौकों पर अपनी प्रतिभा दिखाई है. टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं. अंतिम मुकाबले में अफगानिस्तान जीत हासिल कर सम्मान बचाने की कोशिश करेगा.

दोनों टीमों की संभावित XI

अफ़गानिस्तान की संभावित प्लेइंग XI: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेट कीपर), इब्राहिम ज़द्रान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, राशिद खान, नांगेयालिया खरोटी, एएम ग़ज़नफ़र, मोहम्मद सलीम सफ़ी, बिलाल समी

भारत की संभावित प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव