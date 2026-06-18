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IND vs AFG: क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, कब-कहां खेला जाएगा तीसरा वनडे, कैसी होगी प्लेइंग XI?

India vs Afghanistan 3rd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी, जबकि अफगानिस्तान सम्मान बचाने की कोशिश करेगा.

By: Satyam Sengar | Published: June 18, 2026 2:12:13 PM IST

भारत-अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे कब खेला जाएगा?
भारत-अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे कब खेला जाएगा?


भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. भारतीय टीम पहले ही शुरुआती दो मुकाबले जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है और अब उसकी नजर 3-0 से क्लीन स्वीप करने पर होगी.

इस सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने बेहतरीन खेल दिखाया है. पहले वनडे में जीत दर्ज करने के बाद भारत ने दूसरे मुकाबले में भी दमदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को बड़े अंतर से हराया था. इसी जीत के साथ टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. कप्तान शुभमन गिल इस सीरीज के सबसे बड़े सितारे बनकर उभरे हैं. दूसरे वनडे में उन्होंने 154 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत की जीत की नींव रखी थी. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने भी शतक जड़कर अपनी बेहतरीन फॉर्म का परिचय दिया. इन दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने भारतीय बल्लेबाजी को और मजबूत बना दिया है.

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कई प्लेयर्स ने दिखाई प्रतिभा

अफगानिस्तान की टीम भले ही सीरीज हार चुकी हो, लेकिन उसके खिलाड़ियों ने कई मौकों पर अपनी प्रतिभा दिखाई है. टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं. अंतिम मुकाबले में अफगानिस्तान जीत हासिल कर सम्मान बचाने की कोशिश करेगा.

दोनों टीमों की संभावित XI

अफ़गानिस्तान  की संभावित प्लेइंग XI: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेट कीपर), इब्राहिम ज़द्रान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, राशिद खान, नांगेयालिया खरोटी, एएम ग़ज़नफ़र, मोहम्मद सलीम सफ़ी, बिलाल समी
भारत की संभावित प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव

Tags: india vs afghanistan
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