IND vs AFG: सीरीज जीतने उतरेगा भारत, कैसी होगी प्लेइंग XI, क्या रोहित शर्मा होंगें बाहर?

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले वनडे में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नजर अब सीरीज अपने नाम करने पर होगी. धर्मशाला में खेला गया पहला मुकाबला बारिश से प्रभावित रहा था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने सात विकेट से आसान जीत हासिल की थी. ऐसे में जीत के बावजूद टीम प्रबंधन कुछ बदलाव कर सकता है.

पहले मैच में भारत ने अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को बाहर रखकर बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे को पदार्पण का मौका दिया था. हर्ष ने 5 ओवर में 47 रन देकर 3 विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया. दूसरी ओर, कुलदीप यादव का हालिया प्रदर्शन चर्चा का विषय रहा है. दिल्ली कैपिटल्स के लिए उनका आईपीएल सीजन साधारण रहा था और अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में भी वह लय में नजर नहीं आए थे. फिर भी वनडे क्रिकेट में उनका अनुभव और बीच के ओवरों में विकेट लेने की क्षमता टीम के लिए महत्वपूर्ण है.

रोहित शर्मा की फिटनेस पर नजर

पहले वनडे में रोहित शर्मा को बल्लेबाजी के दौरान कलाई पर गेंद लग गई थी, जिसके बाद उन्हें मैदान पर उपचार लेना पड़ा. हालांकि उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन वह पूरी तरह सहज नहीं दिखे. ऐसे में दूसरे वनडे में उनकी उपलब्धता पर सवाल बने हुए हैं. अगर टीम प्रबंधन रोहित को आराम देने का फैसला करता है, तो युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है. यशस्वी ने वनडे में मिले सीमित अवसरों का अच्छा फायदा उठाया है और अपने पिछले मुकाबले में नाबाद शतक भी लगाया था.

क्या प्रिंस यादव को मिलेगा डेब्यू का मौका?

तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने भी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया और तीन विकेट लेकर प्रभावित किया. अब भारतीय टीम में केवल प्रिंस यादव ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौका नहीं मिला है. आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रिंस यादव को दूसरे वनडे में डेब्यू का मौका मिल सकता है. यदि ऐसा होता है, तो टीम प्रबंधन को प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ में से किसी एक को बाहर बैठाने का फैसला लेना पड़ सकता है. पहले मैच में प्रसिद्ध कृष्णा विकेट लेने में सफल नहीं रहे थे.

ऐसी हो सकती है प्लेइंग XI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा/यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा/प्रिंस यादव