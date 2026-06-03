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5 टी20, 5 वनडे, 2 टेस्ट मैच… इस टीम के साथ सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, BCCI ने जारी किया शेड्यूल

India Tour of New Zealand 2026: बीसीसीआई ने भारत के न्यूजीलैंड दौरे 2026 का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है. भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी. यह टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा होगी.

By: Satyam Sengar | Published: June 3, 2026 1:11:45 PM IST

भारत और न्यूजीलैंड के बीच कब खेली जाएगी सीरीज.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कब खेली जाएगी सीरीज.


भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने साल 2026 में होने वाले भारत के न्यूजीलैंड दौरे का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है. इस दौरे पर भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी. कुल मिलाकर दोनों टीमों के बीच 5 टी20 इंटरनेशनल, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे. दौरे की शुरुआत 22 अक्टूबर 2026 से टी20 सीरीज के साथ होगी. पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मैच भी क्राइस्टचर्च में 24 अक्टूबर को होगा.
 
तीसरा टी20 27 अक्टूबर को वेलिंगटन, चौथा 30 अक्टूबर को ऑकलैंड और पांचवां मुकाबला 1 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा. टी20 सीरीज खत्म होने के बाद दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज शुरू होगी. पहला वनडे 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा. दूसरा मुकाबला 7 नवंबर को वेलिंगटन और तीसरा मैच 10 नवंबर को हैमिल्टन में होगा. सीरीज के आखिरी दो वनडे 13 और 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में आयोजित किए जाएंगे.
 

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अहम होगी टेस्ट सीरीज

सीमित ओवरों की सीरीज के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा होगी. पहला टेस्ट 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जाएगा. वहीं दूसरा और अंतिम टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में होगा. यह टेस्ट सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका पर इसका सीधा असर पड़ेगा.
 

न्यूजीलैंड में भारत का रिकॉर्ड रहा है चुनौतीपूर्ण

न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में भारत का रिकॉर्ड बहुत शानदार नहीं रहा है. भारतीय टीम अब तक वहां सिर्फ दो टेस्ट सीरीज जीत सकी है. पहली बार भारत ने 1968 में मंसूर अली खान पटौदी की कप्तानी में 3-1 से सीरीज जीती थी. इसके बाद 2009 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 1-0 से सीरीज अपने नाम की थी. हाल के वर्षों में न्यूजीलैंड भारत के लिए कठिन प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ है. 2023 में दोनों टीमों के बीच भारत में खेली गई टेस्ट सीरीज में टॉम लैथम की अगुआई वाली न्यूजीलैंड टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 3-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया था. ऐसे में 2026 का यह दौरा भारतीय टीम के लिए पुरानी यादों को बदलने का सुनहरा मौका होगा.
 

Tags: India vs New Zealand
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