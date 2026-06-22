श्रेयस अय्यर को नहीं मिलती कप्तानी, शुभमन गिल को देने पर विचार कर रहे थे सेलेक्टर्स, अंतिम समय में कैसे बदला फैसला

भारत की टी20 टीम एक नए दौर की शुरुआत करने जा रही है. जून के आखिरी हफ्ते में टीम आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 26 जून से होगी. इस सीरीज में सबसे ज्यादा नजरें नए कप्तान श्रेयस अय्यर पर रहेंगी. उन्हें सूर्यकुमार यादव के बाद टीम की कमान सौंपी गई है. वहीं 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किए जाने से हर कोई उत्साहित है.

टीम में ओपनिंग को लेकर अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है. अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और अब वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी दावेदारी में हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर इन तीनों को मौका मिलता है तो शुभमन गिल टीम में कहां फिट होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विश्व कप के बाद चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को टी20 टीम में वापस लाने पर विचार किया था. यहां तक कि उन्हें कप्तानी के दावेदारों में भी शामिल माना जा रहा था. बताया गया कि कप्तानी की रेस श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच थी, जबकि टीम मैनेजमेंट को लगता है कि संजू सैमसन में भी अच्छी लीडरशिप क्षमता है.

आखिर में अय्यर पर जताया भरोसा

लेकिन आखिर में चयनकर्ताओं ने श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया. उन्हें कम से कम एशियन गेम्स तक टीम की कमान दी गई है. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने भी कहा था कि आईपीएल में श्रेयस की कप्तानी का अनुभव उनके पक्ष में गया. भारत की नई टी20 टीम का फोकस आने वाले बड़े टूर्नामेंटों पर है, जिसमें एलए28 ओलंपिक और अगला टी20 विश्व कप शामिल है.

टीम के सामने बड़ा लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी मुश्किल परिस्थितियों में टीम को एक भरोसेमंद बल्लेबाज की जरूरत होगी, जहां विराट कोहली जैसी स्थिरता अहम साबित होती है. फिलहाल टीम की नजर श्रेयस अय्यर को कप्तानी में समय देने और उन्हें अपनी रणनीति बनाने का मौका देने पर है. वहीं चयनकर्ताओं को भविष्य के कप्तानों और खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत प्लान तैयार रखना होगा.