India Best Playing XI vs Sri Lanka: बाहर होगा भारत का बेस्ट गेंदबाज? ये खिलाड़ी करेगा डेब्यू;  जानिए भारत की बेस्ट प्लेइंग इलेवन

India Best Playing XI vs Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. टीम में गुरनूर बरार को शामिल किया गया है. ऑलराउंडर सारांश जैन को भी शामिल किया गया है. सिराज, बुमराह और कृष्णा भी टीम में हैं. हालांकि, फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने वाले कुछ प्लेयर्स को मौका नहीं मिला है. सरफराज और आकिब नबी जैसे प्लेयर्स को टीम में शामिल नहीं किया गया. शाहबाज अहमद को भी टीम में मौका नहीं मिला. अब सवाल यह है कि टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ कौन सी प्लेइंग XI उतारेगी?

श्रीलंका के खिलाफ बेस्ट प्लेइंग XI

जसप्रीत बुमराह को श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में आराम दिए जाने की संभावना है, इसलिए उनकी जगह गुरनूर बरार को टेस्ट डेब्यू का मौका दिया जा सकता है. उनके अलावा, पहली बार टीम में शामिल हो रहे स्पर्श जैन को भी मौका मिल सकता है. स्पर्श ऑफ-स्पिनर हैं और अच्छी बैटिंग भी करते हैं. वह श्रीलंका के बाएं हाथ के बैट्समैन के खिलाफ काफी असरदार हो सकते हैं. इनके अलावा, अगर साई सुदर्शन फिट नहीं होते हैं, तो देवदत्त पडिक्कल को नंबर 3 पर मौका मिल सकता है.

भारत की संभावित प्लेइंग XI: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, सारांश जैन/कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, और जसप्रीत बुमराह/गुरनूर बराड़.

श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल, मानव सुथार, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, और सारांश जैन

श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल