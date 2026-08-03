‘अपना सब कुछ…’, गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के दिग्गज को अचानक निकाला? इमोशनल पोस्ट देख भावूक हुए लोग

T dilip Emotional Farewell: इंडियन क्रिकेट टीम के साथ उनका पांच साल का सफर खत्म हो गया है. इस अनुभवी खिलाड़ी को अचानक टीम से निकाल दिया गया है. अपने जाने के बाद, अनुभवी खिलाड़ी इमोशनल हो गए और अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है. इंडिया के फील्डिंग कोच, टी. दिलीप ने सोमवार को एक इमोशनल विदाई मैसेज लिखा, जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम के साथ उनके लंबे सफर का अंत हुआ. टी. दिलीप के मुताबिक, यह सफर उनके लिए बहुत मायने रखता है और उन्हें अपने सफल पांच साल के कार्यकाल को शब्दों में बयां करना मुश्किल लगता है.

टी. दिलीप, जो नवंबर 2021 में टीम में शामिल हुए थे, जिम्बाब्वे के टी20I दौरे के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होने पर इंडियन टीम छोड़ दी. सुभादीप घोष ने फील्डिंग कोच का पद संभाला है और 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की सीरीज के लिए टीम के साथ श्रीलंका जाएंगे. टी. दिलीप ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, “पांच साल. इतने मायने रखने वाले सफर को बताने के लिए सही शब्द ढूंढना मुश्किल है.” जब मैं पहली बार इस सेटअप में शामिल हुआ, तो मेरा लक्ष्य बस हर दिन अपना सब कुछ देना था. फील्डिंग हमेशा से मेरे पसंदीदा खेल में योगदान देने का मेरा तरीका रहा है, और मैं इस टीम के सफर का हिस्सा बनने के मौके के लिए शुक्रगुजार हूं.

5 साल बाद अचानक टीम इंडिया से निकाला गया

इंडियन ड्रेसिंग रूम के माहौल का जिक्र करते हुए, टी. दिलीप ने कहा, “टीम की कुछ यादें हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी. ICC T20 वर्ल्ड कप जीत (2024 और 2026), ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीत (2025), दो एशिया कप जीत (2023 और 2025), ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप (2023) में रनर-अप रहना, और दुनिया के कई दूसरे यादगार सफर, मैं हमेशा याद रखूंगा.” टी. दिलीप ने पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़, मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर और उन अलग-अलग कप्तानों को भी धन्यवाद दिया जिनके साथ उन्होंने काम किया.

इंडियन क्रिकेट टीम का दिल से शुक्रिया

टी. दिलीप ने अपनी पोस्ट में लिखा, “मुझ पर भरोसा करने और इंडियन क्रिकेट की सेवा करने का मौका देने के लिए BCCI और इंडियन क्रिकेट टीम का दिल से शुक्रिया. राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर, आपके भरोसे के लिए शुक्रिया. आप दोनों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, आप सभी के साथ काम करना और आपकी कप्तानी के दौरान योगदान देना मेरे लिए सम्मान की बात थी. हर खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ मेंबर का शुक्रिया. हमने साथ में जो यादें बनाईं, वे ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगी.”