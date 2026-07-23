IND vs ZIM: गौतम गंभीर ही थे हार के असली गुनहगार! हटते ही जीती टीम इंडिया, VVS लक्ष्मण ने क्या क्या बदला

IND vs ZIM: भारतीय टीम ने पहले टी 20I मैच में ज़िम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में यह टीम की पहली टी 20ई जीत थी. इससे भी खास बात यह है कि इस मैच में गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच नहीं थे. गंभीर के इस्तीफे के बाद, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टी 20I टीम ने अपनी पहली जीत दर्ज की.

हरारे में खेले गए पहले टी टी 20I में, ज़िम्बाब्वे ने अपने तय 20 ओवर में सिर्फ़ 125 रन बनाए. मयंक यादव, प्रिंस यादव और डेब्यू कर रहे अशोक शर्मा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. इस बीच, वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों पर फिफ्टी लगाकर सनसनी मचा दी. भारतीय टीम ने 14वें ओवर में 7 विकेट से जीत हासिल की.

गौतम गंभीर के हटते ही भारत की जीत

असल में, ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ टी 20I सीरीज़ में गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच नहीं हैं. उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण ज़िम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम के साथ गए हैं. लक्ष्मण, जो BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के हेड भी हैं, को इस सीरीज़ के लिए आराम दिया गया है, जबकि लक्ष्मण एशियन गेम्स के लिए हेड कोच के तौर पर काम करेंगे. गंभीर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ में वापसी करेंगे.

आठवें मैच में पहली जीत

श्रेयस अय्यर ने आख़िरकार कप्तान के तौर पर अपनी पहली जीत हासिल कर ली है. इससे पहले, उनकी कप्तानी में भारतीय टीम आयरलैंड के ख़िलाफ़ दोनों टी 20 मैच हार गई थी. उसके बाद, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहला टी 20 बारिश की वजह से धुल गया था, लेकिन टीम इंडिया अगले चार मैच हार गई. इस तरह, इंग्लैंड ने सीरीज़ 4-0 से जीत ली. भारतीय टीम सात मैचों से बिना जीत के रही थी.