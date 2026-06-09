IND A vs SL A: एक ही छोर पर रन लेने दौड़े प्रियांश-ऋतुराज, आर्या को नहीं मिला किस्मत का साथ, गायकवाड़ ने ठोक दी सेंचुरी, VIDEO

दोनों बल्लेबाजों ने पहला रन आसानी से पूरा कर लिया. इसके बाद प्रियांश आर्य दूसरे रन के लिए आगे बढ़े, लेकिन अचानक उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया. इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे रन के लिए काफी आगे निकल चुके थे. दोनों बल्लेबाज एक ही छोर की ओर दौड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जो पहले क्रीज तक पहुंचेगा, वही सुरक्षित रहेगा.
Priyansh Arya gave a call to Ruturaj for 2nd run then backed off but karma hit instantly, keeper blocked his bat and Arya got out 😭😭#INDAvsSLA pic.twitter.com/pNNicubc9K
— سهيل (@tweetsbysohaill) June 9, 2026
विकेटकीपर के पैर से टकराया बल्ला
जब दोनों बल्लेबाज क्रीज तक पहुंचने के लिए अपने बल्ले आगे बढ़ा रहे थे, तभी श्रीलंका ए के विकेटकीपर निरोशन डिकवेला गेंद पकड़ने के लिए आगे बढ़े. इसी दौरान उनका पैर प्रियांश आर्य के बल्ले के सामने आ गया और बल्ला क्रीज तक समय पर नहीं पहुंच पाया. बस यही पल मैच का सबसे बड़ा मोड़ बन गया. अगर बल्ला नहीं रुकता तो संभवतः प्रियांश सुरक्षित रहते और ऋतुराज गायकवाड़ रनआउट हो जाते. लेकिन कुछ सेकंड के इस अंतर ने पूरा नतीजा बदल दिया.