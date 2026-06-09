IND A vs SL A: एक ही छोर पर रन लेने दौड़े प्रियांश-ऋतुराज, आर्या को नहीं मिला किस्मत का साथ, गायकवाड़ ने ठोक दी सेंचुरी, VIDEO

भारत ए और श्रीलंका ए के बीच दांबुला में खेली जा रही 50 ओवर की ट्राइ सीरीज के पहले मुकाबले में क्रिकेट फैंस को एक बेहद अजीब और रोमांचक रनआउट देखने को मिला. इस घटना का शिकार युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य बने, जबकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ किस्मत से बच गए. यह घटना 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई. श्रीलंका ए के गेंदबाज रविंदु फर्नांडो की वाइड गेंद को ऋतुराज गायकवाड़ ने डीप पॉइंट की ओर खेला.

दोनों बल्लेबाजों ने पहला रन आसानी से पूरा कर लिया. इसके बाद प्रियांश आर्य दूसरे रन के लिए आगे बढ़े, लेकिन अचानक उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया. इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे रन के लिए काफी आगे निकल चुके थे. दोनों बल्लेबाज एक ही छोर की ओर दौड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जो पहले क्रीज तक पहुंचेगा, वही सुरक्षित रहेगा.

विकेटकीपर के पैर से टकराया बल्ला

जब दोनों बल्लेबाज क्रीज तक पहुंचने के लिए अपने बल्ले आगे बढ़ा रहे थे, तभी श्रीलंका ए के विकेटकीपर निरोशन डिकवेला गेंद पकड़ने के लिए आगे बढ़े. इसी दौरान उनका पैर प्रियांश आर्य के बल्ले के सामने आ गया और बल्ला क्रीज तक समय पर नहीं पहुंच पाया. बस यही पल मैच का सबसे बड़ा मोड़ बन गया. अगर बल्ला नहीं रुकता तो संभवतः प्रियांश सुरक्षित रहते और ऋतुराज गायकवाड़ रनआउट हो जाते. लेकिन कुछ सेकंड के इस अंतर ने पूरा नतीजा बदल दिया.

डिकवेला की सूझबूझ ने किया काम

निरोशन डिकवेला ने जब देखा कि दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर पहुंच गए हैं, तो उन्होंने तुरंत गेंद दूसरी तरफ फेंकी. वहां गेंदबाज ने स्टंप्स बिखेर दिए और प्रियांश आर्य रनआउट घोषित कर दिए गए. प्रियांश आर्य ने आउट होने से पहले 32 गेंदों में 32 रन बनाए. वह अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी पारी समाप्त हो गई. दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और उन्होंने शतक ठोक दिया.