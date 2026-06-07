India A Tri Series: 9 जून से धमाल मचाने को तैयार वैभव सूर्यवंशी, कितने बजे से शुरू होगा मैच, किस चैनल पर देख पाएंगे लाइव?

भारत की युवा टीम इंडिया ए 9 जून से 21 जून 2026 तक श्रीलंका में ट्राई वनडे सीरीज खेलेगी. इस टूर्नामेंट में श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए भी हिस्सा लेंगी. सभी मैच दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे. टूर्नामेंट का फॉर्मेट काफी दिलचस्प है. तीनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ दो-दो मैच खेलेंगी. लीग स्टेज खत्म होने के बाद अंक तालिका में टॉप-2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी, जो 21 जून को खेला जाएगा. जीतने वाली टीम को 2 अंक मिलेंगे, जबकि मैच रद्द होने पर दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलेगा.

इंडिया ए टीम की कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे. टीम में कई युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की हो रही है. आईपीएल 2026 में वैभव ने अपने बल्ले से ऐसा कमाल दिखाया कि हर कोई उनका फैन बन गया. बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की. इस सीरीज़ भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट की जाएगी. ऑनलाइन देखने वालों के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. सभी मैच सुबह 10:00 बजे से खेले जाएंगे.

आमतौर पर इंडिया ए टीम के विदेशी दौरों को ज्यादा कवरेज नहीं मिलती, लेकिन इस बार हालात अलग हैं. वैभव की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि क्रिकेट फैंस इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सभी की नजर इस बात पर होगी कि वह श्रीलंका की परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करते हैं. अफगानिस्तान ए टीम की कप्तानी इमरान मीर करेंगे, जबकि श्रीलंका ए की कमान सहान अरच्चिगे के हाथ में होगी. श्रीलंका ए टीम में निरोशन डिकवेला, अविष्का फर्नांडो और सदीरा समरविक्रमा जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं. ये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके श्रीलंका की सीनियर टीम में वापसी करना चाहते हैं.

इंडिया A स्क्वॉड: तिलक वर्मा (कैप्टन), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (वाइस-कैप्टन), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (WK), कुमार कुशाग्र (WK), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान