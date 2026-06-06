ध्रुव जुरेल बने कप्तान, आकिब नबी को पहली बार टीम इंडिया में मौका, श्रीलंका के खिलाफ टीम का ऐलान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने श्रीलंका दौरे के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है. विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर औकिब नबी को पहली बार इंडिया ए टीम में जगह मिली है. भारत ए टीम 25 जून से 5 जुलाई तक गॉल में श्रीलंका ए के खिलाफ दो चार दिवसीय मैच खेलेगी. यह दौरा अगस्त में होने वाली भारत और श्रीलंका की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज की तैयारी के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

अजित अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमिटी ने शनिवार को टीम की घोषणा की. देवदत्त पडिक्कल को उपकप्तान बनाया गया है. श्रीलंका की स्पिन मददगार पिचों और लाल कूकाबुरा गेंद के साथ तालमेल बैठाने पर इस दौरे का खास फोकस रहेगा. बल्लेबाजी विभाग में साई सुदर्शन, ऋतुराज गायकवाड़, एन जगदीशन, ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. इसके अलावा अमन मोखाडे और शेख रशीद को भी पहली बार इंडिया ए टीम में मौका मिला है.

गेंदबाजी विभाग में नए चेहरों पर भरोसा

गेंदबाजी आक्रमण में औकिब नबी के अलावा यश ठाकुर, अंशुल कंबोज और गुरनूर बरार को शामिल किया गया है. गुरनूर बरार को हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में भी बुलाया गया था. औकिब नबी का सेलेक्शन इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने इस साल रणजी ट्रॉफी में 60 विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर को पहली बार चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

स्पिनरों को मिलेगा खुद को साबित करने का मौका

स्पिन विभाग की जिम्मेदारी जीशान अंसारी और सरांश जैन संभालेंगे, जबकि ऑलराउंडर आयुष बदोनी भी स्पिन गेंदबाजी में योगदान देंगे. जीशान और औकिब हाल ही में अफगानिस्तान टेस्ट की तैयारी के दौरान भारतीय टीम के नेट गेंदबाज भी रहे थे. वहीं ऋतुराज गायकवाड़, आयुष बदोनी, यश ठाकुर और अंशुल कंबोज पहले से ही श्रीलंका में मौजूद हैं, जहां वे 9 जून से शुरू होने वाली त्रिकोणीय एकदिवसीय श्रृंखला में हिस्सा ले रहे हैं.