वैभव सूर्यवंशी के साथ भारत की बड़ी जीत, श्रीलंका या अफगानिस्तान? फाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया

श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई-नेशन ए सीरीज अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है. इंडिया ए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब सभी की नजर 19 जून को होने वाले श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के मुकाबले पर टिकी है, क्योंकि इसी मैच से तय होगा कि फाइनल में इंडिया ए का सामना किस टीम से होगा. लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत की युवा टीम ने फाइनल का टिकट पहले ही हासिल कर लिया. फाइनल मुकाबला 21 जून को खेला जाएगा.

अब टूर्नामेंट का सबसे अहम लीग मुकाबला 19 जून को रंगीरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए दोनों के लिए यह मैच बेहद महत्वपूर्ण है. जीतने वाली टीम के पास फाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका होगा, जबकि हारने वाली टीम का सफर यहीं समाप्त हो सकता है.

फाइनल की दौड़ में श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए

श्रीलंका ए को घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलने की उम्मीद होगी. वहीं अफगानिस्तान ए की टीम भी अपने जुझारू खेल के दम पर बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगी. दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन की झलक दिखाई है, इसलिए मुकाबले के रोमांचक होने की पूरी संभावना है.

श्रीलंका का पलड़ा भारी

पाइंट्स टेबल पर नजर डालें तो श्रीलंका ए का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. टीम ने तीन मैचों में दो जीत दर्ज कर चार अंक हासिल किए हैं और उसका नेट रन रेट +0.494 है. वहीं अफगानिस्तान ए ने तीन में से सिर्फ एक मुकाबला जीता है और उसके खाते में दो अंक हैं. टीम का नेट रन रेट -1.983 है, जो काफी कमजोर स्थिति को दर्शाता है. ऐसे में आंकड़ों के आधार पर श्रीलंका ए के फाइनल में पहुंचने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है. हालांकि क्रिकेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता और अफगानिस्तान ए जीत दर्ज कर समीकरण बदलने की कोशिश करेगी.