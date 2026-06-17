Home > क्रिकेट > वैभव सूर्यवंशी के साथ भारत की बड़ी जीत, श्रीलंका या अफगानिस्तान? फाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया

वैभव सूर्यवंशी के साथ भारत की बड़ी जीत, श्रीलंका या अफगानिस्तान? फाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया

India Make Spot in Tri Series Final: ट्राई-नेशन ए सीरीज में इंडिया ए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है. अब 19 जून को श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच होने वाला मुकाबला तय करेगा कि 21 जून के फाइनल में भारत की युवा टीम का सामना किससे होगा.

By: Satyam Sengar | Published: June 17, 2026 7:48:44 PM IST

फाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया.
फाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया.


श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई-नेशन ए सीरीज अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है. इंडिया ए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब सभी की नजर 19 जून को होने वाले श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के मुकाबले पर टिकी है, क्योंकि इसी मैच से तय होगा कि फाइनल में इंडिया ए का सामना किस टीम से होगा. लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत की युवा टीम ने फाइनल का टिकट पहले ही हासिल कर लिया. फाइनल मुकाबला 21 जून को खेला जाएगा.

अब टूर्नामेंट का सबसे अहम लीग मुकाबला 19 जून को रंगीरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए दोनों के लिए यह मैच बेहद महत्वपूर्ण है. जीतने वाली टीम के पास फाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका होगा, जबकि हारने वाली टीम का सफर यहीं समाप्त हो सकता है.

You Might Be Interested In

फाइनल की दौड़ में श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए

श्रीलंका ए को घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलने की उम्मीद होगी. वहीं अफगानिस्तान ए की टीम भी अपने जुझारू खेल के दम पर बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगी. दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन की झलक दिखाई है, इसलिए मुकाबले के रोमांचक होने की पूरी संभावना है.

श्रीलंका का पलड़ा भारी

पाइंट्स टेबल पर नजर डालें तो श्रीलंका ए का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. टीम ने तीन मैचों में दो जीत दर्ज कर चार अंक हासिल किए हैं और उसका नेट रन रेट +0.494 है. वहीं अफगानिस्तान ए ने तीन में से सिर्फ एक मुकाबला जीता है और उसके खाते में दो अंक हैं. टीम का नेट रन रेट -1.983 है, जो काफी कमजोर स्थिति को दर्शाता है. ऐसे में आंकड़ों के आधार पर श्रीलंका ए के फाइनल में पहुंचने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है. हालांकि क्रिकेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता और अफगानिस्तान ए जीत दर्ज कर समीकरण बदलने की कोशिश करेगी.

Tags: Tri SeriesVaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

June 17, 2026

बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

June 17, 2026

कौन हैं समीक्षा शेट्टी? अर्चना पूरन सिंह के बेटे के...

June 17, 2026

कौन हैं वो 6 सांसद, जिन्होंने उड़ाई उद्धव ठाकरे की...

June 17, 2026

क्या AI खा जाएगा आपकी नौकरी? रोबोट्स को ट्रेनिंग दे...

June 17, 2026

वनडे में किस टीम ने सबसे ज्यादा बार ठोके 400+...

June 17, 2026
वैभव सूर्यवंशी के साथ भारत की बड़ी जीत, श्रीलंका या अफगानिस्तान? फाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वैभव सूर्यवंशी के साथ भारत की बड़ी जीत, श्रीलंका या अफगानिस्तान? फाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया
वैभव सूर्यवंशी के साथ भारत की बड़ी जीत, श्रीलंका या अफगानिस्तान? फाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया
वैभव सूर्यवंशी के साथ भारत की बड़ी जीत, श्रीलंका या अफगानिस्तान? फाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया
वैभव सूर्यवंशी के साथ भारत की बड़ी जीत, श्रीलंका या अफगानिस्तान? फाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया