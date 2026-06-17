वैभव सूर्यवंशी के साथ भारत की बड़ी जीत, श्रीलंका या अफगानिस्तान? फाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया

श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई-नेशन ए सीरीज अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है. इंडिया ए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब सभी की नजर 19 जून को होने वाले श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के मुकाबले पर टिकी है, क्योंकि इसी मैच से तय होगा कि फाइनल में इंडिया ए का सामना किस टीम से होगा. लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत की युवा टीम ने फाइनल का टिकट पहले ही हासिल कर लिया. फाइनल मुकाबला 21 जून को खेला जाएगा.
अब टूर्नामेंट का सबसे अहम लीग मुकाबला 19 जून को रंगीरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए दोनों के लिए यह मैच बेहद महत्वपूर्ण है. जीतने वाली टीम के पास फाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका होगा, जबकि हारने वाली टीम का सफर यहीं समाप्त हो सकता है.