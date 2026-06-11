Home > क्रिकेट > वैभव सूर्यवंशी के दम पर भारत ने बनाए 349, अफगानिस्तान 177 रन बनाकर ही जीत गया मैच, अंपायर ने कैसे दिया फैसला?

वैभव सूर्यवंशी के दम पर भारत ने बनाए 349, अफगानिस्तान 177 रन बनाकर ही जीत गया मैच, अंपायर ने कैसे दिया फैसला?

India A vs Afghanistan A: ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 में अफगानिस्तान ए ने भारत ए को DLS नियम से 4 रन से हरा दिया. वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा की शानदार पारियां भी टीम को जीत नहीं दिला सकीं. आइए जानते हैं टार्गेट पूरा नहीं करने के बावजूद अफगानिस्तान कैसे जीत गया.

By: Satyam Sengar | Published: June 11, 2026 8:01:49 PM IST

कम रन बनाकर भी जीत गया अफगानिस्तान.
कम रन बनाकर भी जीत गया अफगानिस्तान.


श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ए ने भारत ए को 4 रन से हरा दिया. बारिश की वजह से मैच का नतीजा डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) नियम से निकाला गया. मुकाबला काफी रोमांचक रहा और आखिरी समय तक दोनों टीमों के बीच जीत-हार की टक्कर देखने को मिली. भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 349-9 रन बनाए थे. लेकिन अफगानिस्तान ने इस मैच को 177 रन बनाकर ही जीत लिया.
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349 रन बनाए थे. युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आते ही चौकों की बारिश कर दी. उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में 44 रन ठोक दिए. उनकी तेज पारी की बदौलत भारत ए ने शानदार शुरुआत हासिल की और रन रेट को भी ऊपर रखा. वैभव के आउट होने के बाद प्रभसिमरन सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम की जिम्मेदारी संभाली. प्रभसिमरन ने 69 गेंदों में 84 रन की शानदार पारी खेली, जबकि ऋतुराज ने भी अर्धशतक जड़कर टीम को मुकाबले में बनाए रखा.

भारत ने डीएलएस मेथड से दिया था 294 का लक्ष्य

कप्तान तिलक वर्मा ने भी बल्ले से योगदान दिया और फिफ्टी लगाई. तीन बल्लेबाजों के अर्धशतक के दम पर भारत ने अच्छा स्कोर खड़ा किया. चेज करने उतरी अफगानिस्तान की बल्लेबाजी के दौरान बारिश ने कई बार खेल रोका, जिससे भारत ए की मुश्किलें बढ़ गईं. जिसके बाद डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) नियम के तहत अफगानिस्तान ए को 38 ओवर में 294 रन का संशोधित लक्ष्य मिला.

कम रन बनाकर कैसे जीता अफगानिस्तान?

कप्तान इमरान ने 70 गेंदों पर नाबाद 75 रन की शानदार पारी खेली, जबकि हसन इसाखिल ने सिर्फ 29 गेंदों में 34 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई. इसके बाद बहीर शाह ने 52 गेंदों में 51 रन की उपयोगी पारी खेली और इमरान के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए अहम साझेदारी की. मैच के दौरान एक बार फिर से बारिश होने लगी. डीएलएस मेथड के अमुसार अफगानिस्तान की टीम 3 रन से आगे चल रही थी. ऐसे में जीत का फैसला उनकी ओर गया. दोनों बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी की बदौलत अफगानिस्तान ए ने 25.5 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 177 रन बना लिए थे.

Tags: india vs afghanistan
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