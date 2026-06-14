IND vs PAK: ‘पाकिस्तान को मत छोड़ना, बिल्डिंग का चौकीदार भी बोलता है…’ महामुकाबले से पहले बोलीं क्रिकेटर

विमेंस टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय विमेंस टीम अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी. बर्मिंघम में खेले जाने वाले इस मुकाबले को लेकर दोनों देशों के क्रिकेट प्रशंसकों में काफी उत्साह है. मैच से पहले भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने भारत-पाकिस्तान मुकाबलों से जुड़े दबाव और टीम की तैयारियों पर खुलकर बात की. जेमिमा ने अपने पहले भारत-पाकिस्तान मैच को याद करते हुए बताया कि उस समय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से दबाव को स्वीकार करने की बात कही थी. उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का इतिहास बहुत बड़ा है और प्रशंसकों की अपेक्षाएं भी काफी अधिक रहती हैं.

जेमिमा ने बताया कि इस मुकाबले का असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहता. उन्होंने कहा कि उनकी बिल्डिंग का चौकीदार भी उनसे कहता है कि किसी से भी हार जाओ, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मुकाबले को लेकर लोगों की भावनाएं कितनी गहरी होती हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता क्रिकेट जगत की सबसे चर्चित प्रतिद्वंद्विताओं में से एक मानी जाती है. हालांकि विमेंस क्रिकेट में भारतीय टीम का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ काफी मजबूत रहा है, जिससे टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है.

दबाव से निपटने के लिए खास तैयारी

जेमिमा रोड्रिग्स ने बताया कि भारतीय टीम हर मुकाबले के लिए अलग तरह से तैयारी करती है. अभ्यास सत्रों के दौरान खिलाड़ियों को जानबूझकर कठिन परिस्थितियों में रखा जाता है, ताकि मैच के दौरान दबाव का सामना आसानी से किया जा सके. उन्होंने कहा कि टीम विभिन्न मैच परिस्थितियों का अभ्यास करती है. खिलाड़ियों को बार-बार दबाव वाली स्थिति में खेलने का मौका दिया जाता है, जिससे वे बड़े मुकाबलों में बेहतर फैसले ले सकें. जेमिमा के अनुसार दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी तैयारी पहले से की जाए.

दक्षिण अफ्रीका सीरीज से सीखे सबक

जेमिमा ने कहा कि टीम की तैयारियां शानदार रही हैं और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भी नजर आ रहा है. उन्होंने माना कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज टीम के लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन हार से कई महत्वपूर्ण सीख मिलीं. उन्होंने कहा कि टीम ने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया है और उन पर मेहनत भी की है. अब खिलाड़ी मैदान पर उतरकर अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम इस बार आईसीसी टूर्नामेंट में खिताब जीतने का सपना पूरा करना चाहेगी.