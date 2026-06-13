IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच से पहले कप्तान चोटिल? खुद दिया अपडेट, 45 मिनट बाद आया फैसला

महिला टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले पाकिस्तान टीम को एक समय बड़ा झटका लगने वाला था, लेकिन बाद में राहत की खबर सामने आई. पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना शनिवार को अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गई थीं, जिससे टीम प्रबंधन और प्रशंसकों की चिंता बढ़ गई थी. बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर अभ्यास के दौरान पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज आयशा जफर ने एक जोरदार शॉट खेला. गेंद सीधे फातिमा सना के दाएं घुटने पर जा लगी, जब वह अपनी गेंदबाजी की फॉलो-थ्रू पूरी कर रही थीं.

चोट लगने के बाद फातिमा दर्द से कराहती हुई नजर आईं और उन्हें फिजियो तथा साथी खिलाड़ियों की मदद से मैदान से बाहर ले जाया गया.इस घटना के बाद पाकिस्तान खेमे में चिंता का माहौल बन गया, क्योंकि अगले ही दिन टीम को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ टूर्नामेंट का पहला मैच खेलना है. फातिमा ने अभ्यास सत्र का अधिकांश समय मैदान के बाहर बिताया और उनके घुटने पर बर्फ की पट्टी बांधी गई.



फातिमा सना ने खुद दिया फिटनेस अपडेट

हालांकि कुछ समय बाद पाकिस्तान के लिए राहत भरी खबर आई. करीब 45 मिनट बाद फातिमा सना सामान्य रूप से चलती हुई दिखाई दीं और उनके चेहरे पर दर्द के कोई खास संकेत नहीं थे. इससे टीम प्रबंधन ने भी राहत की सांस ली. मैच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फातिमा सना ने अपनी चोट को लेकर चिंता दूर कर दी. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ गेंद लगने का सामान्य मामला था और अब वह पूरी तरह ठीक हैं. फातिमा ने कहा, “आयशा जफर का शॉट मेरे घुटने पर लगा था. यह सामान्य चोट थी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं.”

खराब फॉर्म से जूझ रही है पाकिस्तान टीम

हालांकि कप्तान की फिटनेस को लेकर राहत मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान की चिंताएं अभी भी कम नहीं हुई हैं. टीम ने विश्व कप से पहले दोनों अभ्यास मैच गंवाए हैं. पहले मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को नौ विकेट से हराया, जबकि दूसरे मैच में स्कॉटलैंड ने डीएलएस नियम के तहत 41 रन से मात दी. फातिमा सना ने हाल के मुकाबलों में बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन पूरी टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही है.