Home > क्रिकेट > IND vs ZIM: लगातार दो सीरीज के हार का दिखेगा असर, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी प्लेइंग इलेवन! इन खिलाड़ियों की छुट्टी तय

IND vs ZIM: लगातार दो सीरीज के हार का दिखेगा असर, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी प्लेइंग इलेवन! इन खिलाड़ियों की छुट्टी तय

IND vs ZIM 1st T20: रिंकू सिंह इस सीरीज़ के लिए टीम इंडिया में वापस आ गए हैं, लेकिन उन्हें शुरुआती इलेवन में जगह मिलने की उम्मीद कम है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 21, 2026 11:26:57 PM IST

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन


IND vs ZIM 1st T20: भारत का जिम्बाब्वे दौरा 23 जुलाई को पहले टी20I के साथ शुरू होगा. इस सीरीज़ के लिए वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच होंगे. भारतीय टीम ज़िम्बाब्वे पहुँच चुकी है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम तीन मैचों की टी20I सीरीज़ खेलेगी. इस सीरीज़ में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. भारत और ज़िम्बाब्वे के बीच पहला टी20I गुरुवार, 23 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. भारत की प्लेइंग XI कुछ ऐसी हो सकती है.

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ओपनर

ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20I में भारत के लिए अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत करेंगे. टीम में प्रभसिमरन सिंह के रूप में एक और ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन प्रभसिमरन को बेंच पर बैठना पड़ सकता है. नंबर 5 तक बैटिंग ऑर्डर तय है, जिसमें विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन नंबर तीन पर, कप्तान श्रेयस अय्यर नंबर चार पर और उप-कप्तान तिलक वर्मा नंबर पांच पर होंगे.

You Might Be Interested In

रिंकू सिंह को मौका मिलने की उम्मीद कम

रिंकू सिंह इस सीरीज़ के लिए टीम इंडिया में वापस आ गए हैं, लेकिन उन्हें शुरुआती इलेवन में जगह मिलने की उम्मीद कम है. शिवम दुबे के छठे नंबर पर और सूर्यांश शेज के सातवें नंबर पर खेलने की उम्मीद है. दोनों बॉलिंग भी करते हैं, जिससे उन्हें मौका मिलने की संभावना ज़्यादा है.

बॉलिंग में, रवि बिश्नोई मेन स्पिनर हो सकते हैं. हर्ष दुबे के भी आठवें नंबर पर चुने जाने की उम्मीद है. इससे भारत को दो स्पिन ऑप्शन मिलेंगे. तेज़ बॉलिंग डिपार्टमेंट में, प्रिंस यादव के साथ स्पीडस्टर मयंक यादव एक्शन में दिख सकते हैं.

ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20I के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, सूर्यांश शेज, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, मयंक यादव

Tags: Ind vs Zim
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये 5 कारण जिसकी वजह से रोहित शर्मा को संन्यास...

July 21, 2026

सिर्फ एक अमरूद और सेहत को कई फायदे, इम्यूनिटी से...

July 21, 2026

बेहतरीन एक्ट्रेस हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, इन...

July 21, 2026

जिम्बाब्वे के खिलाफ किस भारतीय ने ठोके सबसे ज्यादा रन?...

July 21, 2026

ट्रेंड नहीं, टाइमलेस खूबसूरती है एक्ट्रेस आंचल सिंह का ब्राइडल...

July 21, 2026

बर्फ की तरह पिघलेगा मोटापा, बस इन ड्रिंक्स का करें...

July 21, 2026
IND vs ZIM: लगातार दो सीरीज के हार का दिखेगा असर, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी प्लेइंग इलेवन! इन खिलाड़ियों की छुट्टी तय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs ZIM: लगातार दो सीरीज के हार का दिखेगा असर, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी प्लेइंग इलेवन! इन खिलाड़ियों की छुट्टी तय
IND vs ZIM: लगातार दो सीरीज के हार का दिखेगा असर, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी प्लेइंग इलेवन! इन खिलाड़ियों की छुट्टी तय
IND vs ZIM: लगातार दो सीरीज के हार का दिखेगा असर, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी प्लेइंग इलेवन! इन खिलाड़ियों की छुट्टी तय
IND vs ZIM: लगातार दो सीरीज के हार का दिखेगा असर, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी प्लेइंग इलेवन! इन खिलाड़ियों की छुट्टी तय