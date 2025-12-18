IND vs SA 5th T20: क्या एक बार फिर कोहरा निगल जाएगा IND vs SA मुकाबला, यहां देखिए टीमों की संभावित प्लेइंग-11, वेन्यू, पिच रिपोर्ट और हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

IND vs SA 5th T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ में होने वाला चौथा T20 मैच घने कोहरे की वजह से रद्द हो गया, जिससे सीरीज़ का रोमांच और बढ़ गया है. खराब मौसम की वजह से मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी, जिसके चलते दोनों टीमों को पॉइंट्स बांटने पड़े.

लगभग तीन साल के गैप के बाद लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में एक इंटरनेशनल मैच होने वाला था। दर्शकों में उत्साह चरम पर था, लेकिन शाम जश्न के बजाय निराशा, गुस्सा और दिल टूटने की कहानी बन गई. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच घने कोहरे के कारण एक भी गेंद फेंके बिना कैंसिल करना पड़ा, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस का जोश तुरंत ठंडा पड़ गया.

दो घंटे से ज़्यादा इंतज़ार के बाद मैच कैंसिल

बार-बार जांच के बाद भी विजिबिलिटी में कोई सुधार नहीं हुआ. दो घंटे से ज़्यादा इंतज़ार के बाद, अंपायरों ने रात 9:25 बजे आधिकारिक तौर पर मैच कैंसिल घोषित कर दिया. घंटों से ठंड में बैठे दर्शकों का सब्र आखिरकार टूट गया, और पूरे स्टेडियम में गुस्से की लहर दौड़ गई.

टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज़ में 2-1 से आगे है. इसलिए, पांचवां मैच बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है. एक तरफ, मेन इन ब्लू सीरीज़ जीतना चाहेंगे, वहीं दूसरी तरफ, प्रोटियाज़ सीरीज़ बराबर करने की कोशिश करेंगे. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है. आइए आपको बताते हैं कि 5वां मैच कब और कहाँ खेला जाएगा.

भारत-साउथ अफ्रीका 5वां T20I कब है?

एडेन मार्करम की कप्तानी में साउथ अफ्रीकी टीम अब वनडे सीरीज़ बराबर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. दूसरी ओर, सूर्यकुमार यादव की युवा टीम इंडिया भी इस चुनौती के लिए तैयार है. सीरीज़ का 5वां मैच 19 दिसंबर को खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी एक बार फिर T20I क्रिकेट में धमाल मचाती नज़र आएगी.

भारत-साउथ अफ्रीका 5वां T20I कहाँ खेला जाएगा?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवां T20 इंटरनेशनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. काफी समय बाद टीम इंडिया इस मैदान पर T20 क्रिकेट खेल रही है. इस क्रिकेट ग्राउंड पर कुल 6 मैच खेले गए हैं. यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सिर्फ 50% मैच जीते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने भी 50% मैच जीते हैं.

अहमदाबाद की पिच का नेचर कैसा है?

अहमदाबाद पिच रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर 181 रन है, जबकि दूसरी पारी का औसत 147 रन तक गिर जाता है. इस ग्राउंड पर सबसे बड़ा टोटल 234/4 है, जो भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था. सबसे कम टोटल भी इसी टीम का है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी टीम 12.1 ओवर में 66 रन पर ऑल आउट हो गई थी. इसके अलावा, इस ग्राउंड पर सबसे बड़ा रन चेज़ 166 है, जबकि सबसे कम स्कोर जिसे सफलतापूर्वक डिफेंड किया गया है, वह 185 है.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हेड टू हेड मुकाबले

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 31 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. भारत ने 18 मैच जीते हैं और साउथ अफ्रीका ने 12 मैच जीते हैं। भारत में दोनों टीमों के बीच खेला गया आखिरी T20 मैच साउथ अफ्रीका ने जीता था, जो इंदौर में हुआ था (अक्टूबर 2022). हालांकि, यह सीरीज़ का आखिरी मैच था, जिसे भारत ने 2-1 से जीता था.

कुल मैच – 33

भारत द्वारा जीते गए मैच – 20

साउथ अफ्रीका द्वारा जीते गए मैच – 13

भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (C), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

बेंच पर: शुबमन गिल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा, शाहबाज़ अहमद