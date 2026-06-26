IND vs IRE: आयरलैंड में वैभव सूर्यवंशी को देखने की होड़, टिकटों को लेकर जमकर मारामारी, कुछ ही मिनटों में फुल हुए सीट

भारत और आयरलैंड के बीच होने वाली दो मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने से पहले सबसे ज्यादा चर्चा 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की हो रही है. क्रिकेट आयरलैंड ने पहले इन मुकाबलों को डबलिन के बड़े मैदान मालाहाइड में कराने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां पहले से संगीत कार्यक्रम तय होने के कारण मैच बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किए जा रहे हैं. करीब पांच हजार दर्शकों की क्षमता वाले इस मैदान के सभी टिकट कुछ ही मिनटों में बिक गए. बड़ी संख्या में फैंस अब भी टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं.

क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन ब्रायन मैकनीस ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी के संभावित अंतरराष्ट्रीय डेब्यू ने लोगों में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. अधिक दर्शकों को जगह देने के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति से अस्थायी स्टैंड भी लगाए गए हैं. आयरलैंड के अखबारों, टीवी चैनलों और रेडियो स्टेशनों पर भी इस युवा खिलाड़ी की चर्चा लगातार हो रही है. यहां तक कि कई ऐसे लोग भी क्रिकेट में दिलचस्पी लेने लगे हैं, जो पहले इस खेल को ज्यादा नहीं देखते थे.

आयरलैंड में वैभव की लोकप्रियता बढ़ी

आयरलैंड के खिलाड़ियों से भी लगातार वैभव सूर्यवंशी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं. स्थानीय मीडिया का मानना है कि भारत इस सीरीज का प्रबल दावेदार है, लेकिन मुकाबलों का सबसे बड़ा आकर्षण वैभव का संभावित डेब्यू बन गया है. क्रिकेट आयरलैंड को उम्मीद है कि इस सीरीज की सफलता से भविष्य में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान जैसी टीमों के दौरे पर भी अच्छी संख्या में दर्शक मैदान पर पहुंचेंगे.

भारतीय टीम के सामने कठिन चयन चुनौती