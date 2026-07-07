IND vs ENG 3rd T20I: क्या पहले मुकाबले की तरह रद्द हो जाएगा आज का भी मैच? मौसम पर आया डराने वाला अपडेट

IND vs ENG 3rd T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज़ का तीसरा मैच आज, मंगलवार (7 जुलाई) को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा. यह मैच टीम इंडिया के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि इसमें जीत से ही मेन इन ब्लू सीरीज़ जीत पाएगी. दूसरी ओर, इंग्लैंड भी सीरीज़ अपने नाम करना चाहेगा.

मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. लेकिन उससे पहले, आइए जानते हैं कि क्या बारिश की वजह से मैच कैंसिल होगा. यहां आपको मैच के दौरान नॉटिंघम में मौसम का पूरा अपडेट मिलेगा.

मैच के दौरान नॉटिंघम में मौसम कैसा रहेगा?

सबसे पहले, आपको बता दें कि नॉटिंघम में मैच लोकल टाइम के हिसाब से शाम 5:30 बजे शुरू होगा. मैच भारतीय टाइम के हिसाब से रात 10 बजे शुरू होगा.

AccuWeather के मुताबिक, शाम को टेम्परेचर 17 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है. आसमान साफ ​​रहने की उम्मीद है, और 15 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी. बारिश की बात करें तो, बारिश की सिर्फ 2 परसेंट संभावना है. इसलिए, मैच में बारिश के दखल की उम्मीद नहीं है. यह देखना दिलचस्प होगा कि फैंस पूरे मैच का मज़ा ले पाते हैं या नहीं.

चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेला गया पहला टी20I बारिश की वजह से रद्द हो गया था. इसके बाद इंग्लैंड ने दूसरा मैच 4 विकेट से जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली.

टी20I सीरीज़ के लिए भारत की टीम

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव.